Campioni: il trailer italiano ufficiale del film sul basket con Woody Harrelson

Arriva il 31 maggio nei cinema italiani questo film diretto da Bobby Farrelly che vede Harrelson nei panni di un coach in disgrazia cui viene affidata una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Ecco il trailer di campioni.

Da qualche tempo a questa parte il cinema, e non solo lui, sembra aver compreso in maniera chiara e lampante il potenziale spettacolare del basket, che pure è uno sport da sempre, o quasi, portato sugli schermi grandi e piccoli in varie forme.

Pensiamo alla serie Netflix su Michael Jordan i Chicago Bulls dominatori degli anni Novanta, The Last Dance; o, ancora su Netflix, al recente Hustle, con Adam Sandler. O magari a Tornare a vincere con Ben Affleck, che proprio in questi giorni ha annunciato l'imminente arrivo del suo nuovo film da regista, Air, che ancora ruota attorno al ruolo di Jordan e al suo storico accordo con la Nike.

Ora nei cinema italiani sta per arrivare un altro film ambientato nel mondo del basket: si chiama Campioni, lo ha diretto Bobby Farrelly con Woody Harrelson protagonista di una storia "esilarante e commovente", quella di un ex allenatore di basket di serie B che, dopo una serie di passi falsi, viene incaricato dal tribunale di gestire una squadra di giocatori con disabilità intellettive. Ben presto si rende conto che, nonostante i suoi dubbi, questa squadra può andare più lontano di quanto abbia mai immaginato.

Nel cast ci sono anche Ernie Hudson, Cheech Marin e Kaitlin Olson.

Questo è il primo trailer italiano ufficiale di Campioni: