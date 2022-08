Call Jane: Elizabeth Banks e Sigourney Weaver nel trailer del film che racconta la lotta delle donne per l'aborto legale

News Cinema

Ambientato a Chicago nel 1968 e ispirato ad una storia vera, Call Jane racconta le donne che sfidarono le leggi maschile che le condannavano a morte pur di non farle abortire. Un film militante e femminista con Elizabeth Banks e Sigourney Weaver. Ecco il trailer.

In un momento in cui in America i diritti delle donne sono seriamente minacciati, arriva un film che racconta una delle epiche battaglia femminili per arrivare alla legalizzazione dell'aborto. Si intitola Call Jane, uscirà in America a ottobre, ed è interpretato nel ruolo principale da Elizabeth Banks. Del film è appena uscito il trailer.

Call Jane: la trama

Chicago, 1968. Mentre la città e la nazione sono sull'orlo di una rivolta politica, la casalinga di provincia Joy (Elizabeth Banks) conduce una vita tranquilla col marito e la figlia. Quando la sua gravidanza le provoca una patologia cardiaca letale, deve districarsi in un ordine medico interamente maschile, che non vuole che lei abortisca per salvarsi la vita. La sua ricerca di una soluzione la conduce da Virginia (Sigourney Weaver), una donna independente e idealista intensamente impegnata nel campo della salute femminile, e da Gwen (Wunmi Mosaku), un'attivista che sogna un giorno in cui tutte le donne abbiano accesso all'aborto, a prescindere dalla loro possibilità di pagare. Joy viene così ispirata dal loro lavoro che decide di unirsi al gruppo, mettendo a rischio ogni aspetto della sua vita. Ispirato a una storia vera, il film di Phyllis Nagy (sceneggiatrice di Carol) cattura l'essenza del cambiamento sociale a fine anni Sessanta attraverso la ricerca di una donna di ottenere un aborto sicuro e legale.