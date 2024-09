Caddo Lake: il trailer ufficiale del film prodotto da M. Night Shyamalan

News Cinema

È un film Max Original questo inquietante thriller ambientato in una zona di confine tra Texas e Louisiana scritto e diretto da Celine Held e Logan George. Ecco trailer e trama di Caddo Lake, che vedremo prossimamente su Sky.

Il Caddo, che prende il nome dall'omonimo popolo nativo americano, è un lago di 103 km² che si trova nelle zone umide al confine tra il Texas e la Louisiana. È lì che si svolge un nuovo thriller Max Original, che debutterà il 10 ottobre sulla piattaforma e che quindi vedremo prossimamente su Sky, e che porta il marchio - in qualità di produttore esecutivo - di M. Night Shyamalan.

Il film, che si intitola appunto Caddo Lake, è stato scritto e diretto da Celine Held e Logan George, gli stessi che avevano esodito nel 2020 con il Topside visto alla Settimana della Critica del 2020. La storia è quella di una bambina di otto anni che improvvisamente sparisce nel nulla, e della sua famiglia che supera vecchie frizioni per unirsi nella sua ricerca. Nel corso della stessa, emerge che la sparizione della bambina sembra anche in qualche modo legata a altre morti e sparizioni avvenute nel passato, mentre i suoi familiari scoprono di avere in comune qualcosa di strano e misterioso: un tocco che, a giudicare dal trailer che potete vedere qui di seguito, sembrerebbe vagamente soprannaturale, come è lecito aspettarsi visto il coinvolgimento di Shyamalan.

Del cast di Caddo Lake fanno parte Dylan O’Brien, Eliza Scanlen, Diana Hopper, Caroline Falk, Sam Hennings, Eric Lange e la Lauren Ambrose che con Shyamalan ha lavorato nel bellissimo Servant.

Questo è il trailer ufficiale originale del film, alquanto intrigante.