C'era una volta... a Vigna Murata 2023, la nuova stagione dell’arena gratuita sarà inaugurata da Carlo Verdone

Dal 29 giugno al 9 luglio, l'Associazione Culturale Lanterne Magiche organizza 11 serate di cinema all'aperto gratuito sotto il cielo delle serate dell'estate romana nel IX municipio. Film e cortometraggi in concorso all’insegna della cultura cinematografica. Nella serata inaugurale di giovedì 29 giugno Carlo Verdone presenterà il suo Borotalco.

L’Associazione Culturale Lanterne Magiche organizzerà per il terzo anno consecutivo un’arena

cinematografica gratuita nel quartiere di Fonte Meravigliosa, della zona EUR di Roma Sud.

Nella serata inaugurale di giovedì 29 giugno Carlo Verdone presenterà il suo Borotalco. Domenica

9 luglio, dopo 11 serate di proiezioni e attività collaterali all’insegna della cultura cinematografica,

la manifestazione si concluderà con la proiezione di Midnight in Paris. Saranno proiettati film di

grandi autori italiani, cult intramontabili, film d’animazione e film d’autore. Una serata speciale sarà

dedicata ad un concorso di cortometraggi inediti per registi emergenti con la consegna del

premio “Lanterna d’Oro”.

Questo progetto è nato dall’incontro di alcuni ragazzi e ragazze del quartiere Fonte Meravigliosa

che, spinti dalla passione per il cinema, hanno fondato l’Associazione Lanterne Magiche,

promotrice di questo evento. L’intento è quello di educare al cinema, al suo linguaggio, alla sua

capacità di raccontare la realtà e alla rilevanza che ha sul territorio, offrendo così ai cittadini

l’opportunità di vivere insieme la settima arte in un'esperienza unica e coinvolgente per la

comunità locale.

La location, gentilmente concessa dal IX Municipio di Roma Capitale, si trova nel piazzale

antistante il Mercato Rionale di Vigna Murata, in via Andrea Meldola. Esso rappresenta il cuore

pulsante del quartiere di Fonte Meravigliosa. La scelta del luogo è stata dettata non solo dal

successo riscontrato nella precedente edizione, ma anche dall’intento di fornire una nuova

funzione all’area rendendola un luogo di aggregazione e spessore culturale. Inoltre, nei pressi

dell’arena sarà possibile assaporare street food o rinfrescarsi con bevande e gelati.

“L’intento di Lanterne Magiche è quello di confermare l’organizzazione di un festival del cinema

che, giunto alla sua terza edizione, è ormai diventato un punto di riferimento per gli abitanti del

quadrante di Roma Sud, nonché un’occasione stimolante di aggregazione sociale e formazione

culturale per tutte le generazioni”, afferma il Presidente dell’Associazione Giacomo Ciampani. “Per

il nostro pubblico abbiamo selezionato pellicole che si sono distinte per il loro valore artistico e

culturale nel panorama del cinema italiano e internazionale e invitato ospiti d’eccezione che

racconteranno loro gli aspetti inediti del mondo del cinema”.

“Vogliamo regalare alle persone la possibilità di emozionarsi insieme davanti al grande schermo,

e far capire loro l’importanza della condivisione contrastando la tendenza ad una sempre più

individuale e solitaria fruizione del cinema”, aggiunge Marco Torricelli, Vicepresidente

dell’Associazione.

Ecco per voi la straordinaria programmazione della terza edizione della rassegna, un viaggio

attraverso emozioni intense e storie indimenticabili che vi lasceranno senza fiato:

• Giovedì 29 giugno

Presentazione della rassegna e del progetto dell’Arena Civica Vigna Murata

21:00 Carlo Verdone presenta Borotalco (C. Verdone)

• Venerdì 30 giugno

20:30 Live podcast con Popcorn&Podcast

21:00 proiezione di Se mi lasci ti cancello (M. Gondry)

• Sabato 1 luglio

21:00 proiezione di Shrek (W. Steig)

• Domenica 2 luglio

20:30 Presentazione del libro Nel quadrilatero del silenzio di Elvio Calderoni

21:00 proiezione di Vertigo (A. Hitchcock)

• Lunedì 3 luglio

20:30 Intervento dei doppiatori Sandro e Rossella Acerbo

Esibizione di Stand Up Comedy

21:00 proiezione di Vacanze Romane (W. Wyler)

• Martedì 4 luglio

21:00 proiezione di Madagascar (E. Darnell e T. McGrath)

• Mercoledì 5 luglio

21:00 Concorso di Cortometraggi

• Giovedì 6 luglio

21:00 l’attrice Eleonora Romandini presenta Corro da te (R. Milani)

• Venerdì 7 luglio

21:00 Altems Advisory presenta Dallas Buyers Club (M. Vallée)

• Sabato 8 luglio

21:00 proiezione di Galline in Fuga (P. Lord e N. Park)

• Domenica 9 luglio

• 20:30 Intervento della giornalista cinematografica Baba Richerme

• 21:00 Premiazione e proiezione del cortometraggio vincitore della Lanterna D’Oro

a seguire, proiezione di Midnight in Paris (W. Allen)



“Tornate ad innamorarvi del cinema con noi”, è infine l’invito che l’intero gruppo di Lanterne

Magiche rivolge agli abitanti del territorio e al futuro pubblico di C’era una volta... a Vigna Murata

2023.