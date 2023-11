C'è ancora domani vince la sfida al boxoffice italiano con Napoleon

News Cinema

Nonostante sabato ci fosse stato un sorpasso, il responso al botteghino italiano del weekend è chiaro: nemmeno l'esordio di Napoleon con Joaquin Phoenix ha spodestato dalla vetta C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Sembrava che stesse per succedere: nella giornata di sabato C'è ancora domani di e con Paola Cortellesi era stato, seppur di poco, scalzato negli incassi italiani dall'esordio di Napoleon. Il responso Cinetel però dell'intero boxoffice italiano del weekend è inequivocabile: il film che racconta le donne italiane del 1946, con un'ironia tagliente degna della commedia nostrana migliore, è rimasto primo con 3.230.700, confluiti nel totale ormai fuori parametro di ben 23.910.000 euro. A questo punto nemmeno il secondo miglior incasso dell'anno solare, l'Oppenheimer con il suo totale di 27.943.600, si può considerare al sicuro. Qualora pure il film di Cortellesi non lo raggiungesse, numeri simili un lavoro italiano non li registrava dall'epoca di Tolo Tolo (2020) di Checco Zalone, certo intoccabile coi suoi 46.201.300 euro, però in quel caso parlavamo di un comico dalla popolarità trasversale, mentre qui sta accadendo qualcosa di diverso. L'arte si è intrecciata con la cronaca, spontaneamente e senza alcun calcolo, e non si capisce più dove finisca il concetto di "pubblico" e cominci quello di "coscienza collettiva". Nel weekend di manifestazioni che hanno attraversato l'Italia, persino Napoleone si è dovuto mettere da parte.

A proposito del Napoleon di Ridley Scott, dove Joaquin Phoenix interpreta il Bonaparte in una magniloquente produzione Apple, il suo debutto al secondo posto ha registrato in quattro giorni la rispettabile cifra di 2.923.400 euro, registrando una media per sala più alta di quella di C'è ancora domani, con oltre duecento copie in meno. Stando a Boxoffice Pro, l'epico lungometraggio ha già raccolto nel mondo 78.800.000 dollari, con 32.500.000 solo negli Usa, dov'è uscito di mercoledì. Certamente bisognerà aspettare per dare un responso su quanto sia stato remunerativo, con un budget sui 200 milioni, ma per Apple è un investimento sul lungo termine, com'è stato nel caso di Killers of the Flower Moon (che negli States all'esordio aveva comunque incassato meno).

Terza posizione per Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente: scivolato dalla seconda, il film di Francis Lawrence, prequel della saga classica e incentrato sul futuro dittatore Coriolanus Snow, ha raccolto un altro 1.088.000 euro, per un totale italiano di 4.080.300. Negli Usa è riuscito persino a frenare Napoleon dal raggiungere la vetta del boxoffice, nonostante fosse alla seconda settimana di programmazione. L'incasso mondiale ammonta per ora a 154.610.000 dollari (fonte Boxofficemojo), a fronte di un budget sui 100. Non manca molto al suo recupero.