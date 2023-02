Bussano alla Porta è al cinema: tutto quello che dovete sapere sul nuovo film di Shyamalan

News Cinema

Bussano alla Porta, il nuovo thriller di M. Night Shyamalan: La trama, il cast, il trailer, la nostra recensione, le clip, la programmazione nei cinema e una divertente e sorprendente intervista al regista.

Bussano alla Porta, il nuovo atteso thriller di M. Night Shyamalan è arrivato nei cinema italiani. Qui potete trovare tutti i cinema d'Italia, con sale e orari, dove vedere il film.

Bussano alla Porta: la trama ufficiale, il cast e il trailer italiano del film

Mentre sono in vacanza in una baita isolata, una bambina e i suoi genitori vengono presi in ostaggio da quattro sconosciuti armati che chiedono alla famiglia di compiere una scelta impensabile per evitare l'apocalisse. Con un accesso limitato al mondo esterno, la famiglia deve decidere in cosa credere prima che tutto sia perduto.



Prodotto e diretto dal visionario regista M. Night Shyamalan, Bussano alla Porta è interpretato da Dave Bautista, dal candidato al Tony Award e all'Emmy Jonathan Groff, da Ben Aldridge, dalla candidata al BAFTA Nikki Amuka-Bird, dall'attrice esordiente Kristen Cui, da Abby Quinn e da Rupert Grint.

La sceneggiatura è di M. Night Shyamalan e Steve Desmond & Michael Sherman, basata sul bestseller nazionale "The Cabin at the End of the World" di Paul Tremblay.

Bussano alla Porta: la nostra recensione e quattro scene tratte dal film

Certo: a vederli e a sentirli, i quattro che bussano alla porta, e che irrompono nella casa isolata nei boschi della Pennsylvania che è teatro unico del film, diresti subito che sono matti. La reazione più ovvia - anche se sai che siamo dentro a un film, e a un film di Shyamalan, e a un film di Shyamalan che ha preso le mosse da bellissimi titoli di testa assai hitchcockiani - è quella di dire che di fronte hai dei fanatici religiosi / teorici del complotto usciti, come sono effettivamente usciti, da qualche tombino dell’internet. Eppure.

Eppure, sempre più hitchcockiano, M. Night Shyamalan gira un film che affronta le grandi questioni del presente - dal capire cosa sia vero e cosa no, cosa delirio mitomane e paranoide e cosa no, fino alla dialettica complessa tra singolo e collettività, e tra tutela degli affetti più immediati e responsabilità più ampie - senza mai dimenticare le esigenze della suspense e dell'intrattenimento. (Federico Gironi - Comingsoon.it)

Bussano alla Porta: leggi la nostra recensione completa del film



Bussano Alla Porta: Clip Italiana Ufficiale del Film - HD



Bussano Alla Porta: Clip Italiana Ufficiale del Film - HD



Bussano Alla Porta: Clip Italiana Ufficiale del Film - HD



Bussano Alla Porta: Clip Italiana Ufficiale del Film - HD

Bussano alla Porta: la nostra sorprendente intervista al regista M. Night Shyamalan