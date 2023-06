Buon compleanno Studio Ghibli! Ecco i suoi migliori film che trovate in streaming in esclusiva su Netflix

News Cinema

La società di produzione di film d'animazione compie oggi 48 anni. Per renderle omaggio vi proponiamo cinque film in streaming diretti dal grande Hayao Miyazaki.

Il 15 giugno 1985 veniva fondato a Tokyo lo Studio Ghibli. Da quel momento la casa di produzione di lungometraggi d’animazione, in particolar modo nella persona di Hayao Miyazaki, ci ha regalato una serie di film incredibili, con alcuni che non esitiamo a definire capolavori. Eccovi dunque cinque dei grandi film in streaming realizzati dallo Studio Ghibli. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming dello Studio Ghibli

Il mio vicino Totoro

Porco Rosso

Principessa Mononoke

La città incantata

Il castello errante di Howl

Il mio vicino Totoro (1988)

Il mio vicino Totoro: Trailer dell'evento speciale al cinema 12 e 13 dicembre 2015

Il primo grande prodotto dello Studio Ghibli è un film di una gentilezza assoluta, un inno alla gioia che propone già i simbolismi e l’inventiva che esploderanno negli anni successivi. Il mio vicino Totoro possiede il tocco vellutato di Miyazaki in un crescendo visivo e tematico centellinato alla perfezione. Opera sopraffina che distende gli animi e regala momenti di enorme felicità cinematografica. Disponibile su Netflix.

Porco Rosso (1992)

Porco Rosso: trailer del film di Miyazaki

Il lungometraggio d’animazione probabilmente più “politico” della compagnia di produzione si rivela un concentrato di idee e di fascinazioni sorprendente. Porco Rosso guarda alla storia e alle sue tragedie con occhio non obsoleto, tutt’altro. Magnifiche le scene d’azione, con un finale straordinariamente calibrato tra spettacolo ed emozioni. Film di fattura altissima, come del resto la stragrande maggioranza delle opere realizzate dallo Studio Ghibli. Disponibile su Netflix.

Principessa Mononoke (1997)

Principessa Mononoke: Il trailer italiano del film di Hayao Miyazaki - HD

Probabilmente il film della svolta, quello che permette allo Studio Ghibli di compiere un passo in avanti a livello estetico e cominciare a competere veramente con gli spettacoli d’animazione hollywoodiani. Senza ovviamente dimenticare l’eleganza, la bellezza e la potenza delle immagini nel suo significato prima ancora che nella resa visiva. Principessa Mononoke scuote, appassiona, a tratti travolge. Siamo a un livello superiore, conscio ed elaborato. Disponibile su Netflix.

La città incantata (2001)

La città incantata: Trailer - evento speciale ritorno al cinema

Un incredibile Oscar per il miglior film d’animazione per un film che a tratti diventa semplice, pura poesia di immagini e suoni. La raffinatezza posseduta da La città incantata fonde con pienezza le due anime dello Studio Ghibli, arrivando a una coesione interna ammirevole. Difficile trovare altre parole d’elogio per un’opera che sconfina dalla semplice animazione per farsi specchio di una filosofia, di un’idea non soltanto di cinema, ma forse addirittura di vita. Prezioso. Disponibile su Netflix.

Il castello errante di Howl (2004)

Molto probabilmente Il castello errante di Howl è il nostro lungometraggio preferito sia di Hayao Miyazaki che dello Studio Ghibli. La potenza espressiva e la bellezza fantasiosa del castello sono qualcosa di inimmaginabile se non si ha quel tipo di sensibilità. Una favola antica eppure capace di restituire echi totalmente contemporanei. Si rimane storditi guardando questo film, si rivive la propria infanzia quando l’immaginazione era tutto, poteva portarti lontano e farti sentire comunque sempre a casa. Come appunto questo capolavoro assoluto. Disponibile su Netflix.