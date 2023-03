Buon compleanno Spike Lee, l'ultimo "arrabbiato": ecco i suoi migliori film che trovate in streaming

News Cinema

L'autore di Fa' la cosa giusta e Malcolm X compie oggi 66 anni: abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming dentro una carriera all'insegna dell'impegno.

Compie oggi 66 anni Spike Lee, uno dei più importanti autori del cinema contemporaneo. A partire dalla metà degli anni ‘60 ha iniziato un percorso artistico unico, fatto di impegno civile realizzato con uno stile unico e “arrabbiato” che ha cambiato le regole del cinema contemporaneo. Nei cinque film in streaming scelti per celebrarne la storia e l’arte avremmo voluto inserire anche il sofisticato e corrosivo Mo’ Better Blues (id., 1990), che non è invece disponibile nelle piattaforme italiane. I titoli presenti qui sotto rappresentano comunque tutta la potenza espressiva di Lee, cineasta mai conciliatorio o disposto a un passo indietro di fronte alle lusinghe e al denaro dell’industria hollywoodiana. Buona lettura.

Cinque capolavori in streaming diretti da Spike Lee

Fa’ la cosa giusta

Malcolm X

He got Game

La 25a Ora

BlacKkKlansman

Fa’ la cosa giusta (1989)

Fa' la cosa giusta: Spike Lee parla del film in occasione del 25esimo anniversario

Il film che regala voce alla comunità nera newyorkese è un concentrato di regia, montaggio, colonna sonora dei Public Enemy e sceneggiatura senza precedenti. Danny Aiello, John Turturro, lo stesso Spike Lee a altri attori formidabili fanno di Fa’ la cosa giusta un’opera di svolta, infuocata e coraggiosa, capace di scuotere le coscienze e infiammare il dibattito sul razzismo e i pregiudizi nell’America degli anni ‘80. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale e a Danny Aiello come attore non protagonista. Fight the Power. Disponibile su Google Play.

Malcolm X (1992)

Il torrenziale biopic sul leader per i diritti civili rappresenta l’entrata di Lee nel cinema mainstream. E il grande autore lo realizza ovviamente a modo suo, mescolando una messa in scena poderosa con una narrazione epica. Ma la grandezza di Malcolm X sta nella prova del protagonista Denzel Washington, a nostro avviso una delle migliori della storia del cinema americano. Solo nomination all’Oscar per lui, errore clamoroso non dargli la statuetta. Una delle migliori e più sentite biografie cinematografiche mai realizzate. Capolavoro. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.

He got Game (1998)

Il film dedicato a una delle grandi passioni sportive di Lee, ovvero il basket, è nel cuore un dramma familiare che vede protagonisti ancora una volta un monumentale Denzel Washington e la stella NBA Ray Allen. Ambientato quasi interamente a Coney Island, He Got Game è un film lisergico, ossessivo e meraviglioso. Con una partita finale tra padre e figlio che racconta di un divario umano che è impossibile non amare. Altro lungometraggio da consegnare ai posteri. Nel cast anche una splendida Rosario Dawson a inizio carriera e una dolcissima Milla Jovovich. Disponibile su CHILI, Google Play, Disney +.

La 25a Ora (2002)

Altro film di culto di Lee, elegia newyorkese e prima produzione di spessore ad affrontare il dolore post-attacco alle Twin Towers. Un grande Edward Norton fa de La 25a Ora un titolo da ricordare, ma anche un gruppo di comprimari notevoli tra i quali Brian Cox e Philip Seymour Hoffman non gli sono da meno. Melodramma criminale di spessore emotivo inaudito, con almeno un paio di sequenze da leggenda come il monologo furioso del protagonista allo specchio oppure il finale aperto e dolente. Uno Spike Lee solo apparentemente più conciliatorio. Disponibile su CHILI.

BlacKkKlansman (2018)

Il capolavoro della seconda parte della carriera di Lee che gli consegna la prima nomination all’Oscar per la regia e la statuetta per l’adattamento. tratto da un'incredibile storia vera, BlacKkKlansman è una commedia sulfurea e ancora una volta arrabbiata, girata con una finezza psicologica devastante e un paio di momenti di regia “old style” per Lee che innalzano il tono della messa in scena a livelli sublimi. John David Washington e Adam Driver sono protagonisti vivaci e corrosivi di un film magnifico, uno schiaffo all’America razzista di ieri ma soprattutto di oggi. Da applausi incondizionati. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video.