Buon compleanno Sandra Bullock! Ecco alcuni dei suoi successi in streaming

Vi proponiamo cinque film in streaming dell'attrice premio Oscar - 58 anni oggi - che ha recentemente annunciato di volersi prendere una pausa dalla recitazione.

Compie oggi 58 anni Sandra Bullock, attrice di enorme successo che ha recentemente deciso di prendersi una pausa di tempo indeterminato dalla recitazione. Dopo aver ottenuto un repentino ed esplosivo successo verso la metà degli anni ‘90, la Bullock è stata considerata per molto tempo una star di cassetta. Poi quasi all’improvviso è arrivato l’Oscar a sanzionare il talento oltre che il successo commerciale. Eppure forse anche più del film che le ha regalato la statuetta, sono state alcune scelte successive che ne hanno evidenziato il talento, come cercheremo di spiegare attraverso i film in streaming scelti per renderle omaggio. Non vi resta dunque che lasciarvi alla solita cinquina di titoli e augurarvi come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Sandra Bullock

Speed

The Blind Side

Molto forte, incredibilmente vicino

Gravity

Corpi da reato

Speed (1994)

Primo grande successo di pubblico per la Bullock arriva grazie a un thriller d’azione assolutamente geniale. Adrenalina, trovate di storia, ritmo incalzante e un Keanu Reeves tirato a lucido. In più Speed contiene anche un Dennis Hopper in versione villain psicopatico in grandissimo spolvero. Il meglio dell’action anni ‘90, che si aggiudica anche due Oscar tecnici. Dirige alla grande l’ex direttore della fotografia Jan de Bont, che poi si dimentica tutto confezionando un sequel orribile sempre con la Bullock e con Willem Dafoe. Dalle stelle alle stalle…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

The Blind Side (2009)

All’improvviso l’Oscar, la consacrazione ad attrice vera, e ovviamente l’applauso del pubblico che ripaga con altri incassi stratosferici. Diretto da quel John Lee Hancock che negli anni si dimostrerà notevole “artigiano” con un cuore pulsante - non perdetevi il suo Highwaymen con Kevin Costner e Woody Harrelson - The Blind Side commuove, ispira, si sviluppa con cura e intelligenza. Poco da dire su un prodotto che ottiene tutto quello che si era prefisso, forse anche qualcosa in più. Anzi, a conti fatti molto di più…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, TIMVision, NOW.

Molto forte, incredibilmente vicino (2012)

Molto forte, incredibilmente vicino: Il trailer italiano del film con Tom Hanks e Sandra Bullock

Un ruolo di supporto ma interpretato con spessore e grande adesione psicologica al personaggio. Accanto a lei, lontano e perso, un doloroso Tom Hanks. Anche se a dire il vero il cuore lancinante di Molto forte, incredibilmente vicino è un Max von Sydow da inchino, che si prende la nomination all’Oscar come non protagonista e si meritava anche la statuetta. Melodramma a tratti folgorante diretto dallo specialista Stephen Daldry. Film che in Italia è stato ingiustamente sottovalutato. Arriva al cuore con sincerità. Tratto da Jonathan Safran Foer. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Gravity (2013)

Gravity: Nuovo trailer ufficiale in italiano - HD

Questo è a nostro avviso il magnifico film di fantascienza che ci ha fatto capire quanto Sandra Bullock sia un’attrice di talento vero. Perché riuscire a far elevare lo spessore del personaggio dentro una messa in scena di tale grandezza significa davvero saper recitare. E molto bene. Gravity ha anche un George Clooney magnifica spalla e un Alfonso Cuaron che dirige come un mago della visione con un’anima. Una caterva di Oscar, una nomination per la Bullock che vale davvero oro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Corpi da reato (2013)

Quando hai la commedia nelle vene, sai come farla diventare grande cinema di intrattenimento. La Bullock fa coppia con Melissa McCarthy per un duo d’azione e risate irresistibile, che costruisce un poliziesco sui generis impossibile da dimenticare. Corpi da reato è cinema di genere intelligente, pieno di trovate, con un montaggio frenetico e un gusto per la narrazione ipercinetica da applausi. Si scoppia dal ridere, a conferma del talento soprattutto delle due protagoniste. Un nostro piccolo grande “guilty pleasure”. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, NOW.