Buon compleanno Julia! Cinque film in streaming per celebrare l'icona Roberts

L'attrice premio Oscar compie oggi 55 anni. Ecco alcuni titoli in streaming che l'hanno resa una delle star più amate dal pubblico di tutto il mondo.

Compie oggi 55 anni Julia Roberts, attrice che a partire dalla fine degli anni ‘80 ha letteralmente dominato il cinema americano, in particolar modo la commedia romantica. Col suo sorriso irresistibile e una presenza scenica davvero fuori dal comune, la Roberts ha saputo poi imporsi anche in ruoli più drammatici, come dimostrano pienamente i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrarla. Tra i cineasti con cui ha collaborato e che non abbiamo incluso nella selezione figurano anche Steven Spielberg (Hook), Alan J. Pakula (Il rapporto Pelican), Stephen Frears (Mary Reilly), Neil Jordan (Michael Collins), Robert Altman (I protagonisti), Herbert Ross (Fiori d’acciaio). Ecco dunque il nostro tributo a un’interprete che conserverà sempre un posto speciale nei nostri cuori. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Julia Roberts

Pretty Woman

Notting Hill

Erin Brockovich

Closer

La guerra di Charlie Wilson

Pretty Woman (1990)

Pretty Woman: Il Trailer originale

Dopo l’affermazione l’anno precedente - e la prima nomination all’Oscar grazie a Fiori d’acciaio, ecco che la Roberts esplode in tutta la sua grandezza grazie alla commedia romantica di Garry Marshall. Rivisitazione moderna della favola di Cenerentola, Pretty Woman è un film che funziona perfettamente come prodotto di genere ma contiene anche momenti di cinema che travalica lo stesso. Richard Gere come Pigmalione possiede un fascino unico, ma è lei a dominare la scena con una prova superba, vitale, freschissima. Nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista. Impossibile non dargliela. La leggenda inizia. Disponibile su Disney +.

Notting Hill (1999)

Notting Hill: Il Trailer Ufficiale del Film

Forse il nostro lungometraggio preferito di Julia Roberts, di sicuro la sua interpretazione più dolce e romantica. E poi l’alchimia col coprotagonista Hugh Grant è davvero qualcosa di rarissimo in questo tipo di produzioni. Roger Michell dirige Notting Hill con una classe composta, sobria, lasciando a situazioni e interpreti il compito di portare la storia verso la sua bellissima conclusione. Perché nessuna nomination all’Oscar per cast e script? Un vero mistero. Commedia quasi perfetta, davvero da rivedere ogni volta per scaldarsi il cuore. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Erin Brockovich (2000)

Al terzo tentativo arriva l’Oscar come miglior attrice protagonista grazie alla storia vera diretta da Steven Soderbergh, il quale saggiamente lascia la Roberts libera di esprimere tutta la sua aggressività sopita in una prova strabordante, maiuscola, infuocata. I duetti col grande Albert Finney sono semplicemente il meglio di un film ispirato, lucido, a tratti davvero divertente pur trattando un tema serissimo. Erin Brockovich conquista il cuore del pubblico americano e anche il botteghino, sbancandolo. Biopic d’autore, sentito e coinvolgente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, TIMVision, NOW.

Closer (2002)

Chiamata dal grande Mike Nichols a chiudere un cast straordinario composto anche da Jude Law, Natalie Portman e Clive Owen, la Roberts risponde con una prova di spessore drammatico notevole, riuscendo a raccontare tutto il fascino e la vita interiore dilaniata del suo personaggio. Closer è un thriller dell’anima durissimo ed elegante, che mette in scena le pieghe delle figure in scena con sottile ambiguità. Momenti di grande cinema da camera, uno sguardo ferocissimo sulle difficoltà dei rapporti umani nella società contemporanea. Da vedere studiare. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

La guerra di Charlie Wilson (2007)

Ancora Nichols ma in un film di tutt’altro genere, anche se assolutamente lo stesso feroce e tagliente. Aaron Sorkin scrive la storia del senatore che aiutò gli afghani a sconfiggere i russi in una commedia velenosa e mirabolante. Tom Hanks, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Emily Blunt e una Roberts da impazzire sono i protagonisti de La guerra di Charlie Wilson, commedia politica irriverente e irresistibile, un gioiello di cinema di impegno con con un cuore votato al sarcasmo più corrosivo. film che non ricordano in molti, ma è un vero oggetto di culto. Imperdibile. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.