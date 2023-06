Buon compleanno John Cusack! Ecco i film per cui lo amiamo e dove vederli in streaming

News Cinema

L'attore che compie oggi 57 anni ha lavorato con molti grandi cineasti contemporanei. Lo confermano i cinque film in streaming che trovate qui sotto.

Anche se non gira film di rilievo ormai da qualche anno, John Cusack è probabilmente uno degli attori del vostro cuore se come noi avete attraversato il cinema americano degli anni ‘80, ‘90 e dell’inizio del nuovo millennio. Dal momento che compie oggi 57 anni, vogliamo prontamente dedicargli i soliti cinque film in streaming che dimostrano come abbia collaborato con cineasti assolutamente di primo piano, non limitandosi al genere che lo ha reso una star ovvero la commedia romantica. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da John Cusack

Ombre e nebbia (1991)

La prima collaborazione con Woody Allen - seguirà tre anni dopo il più acclamato Pallottole su Broadway - è un piccolo grande gioiello nascosto nella filmografia dell’autore newyorkese. Non molti ricordano infatti Ombre e nebbia, il suo bianco e nero straordinario, le atmosfere che rimandano alla grande stagione dell’Espressionismo tedesco. E inoltre personaggi poetici, commoventi, con un finale da applausi. Per noi uno dei migliori cinque film di Allen. Senza il minimo dubbio. Disponibile su Amazon Prime Video.

Mezzanotte nel giardino del bene e del male (1995)

Uno dei film di Clint Eastwood accolti con maggiore divisione da critica e pubblico vede Cusack comunque efficacissimo protagonista insieme al premio Oscar Kevin Spacey e a un cast di attori molto nutrito e coeso. Adattamento dall’omonimo best-seller, Mezzanotte nel giardino del bene e del male diventa un film alterno ma assolutamente affascinante, un tentativo da parte di Eastwood di andare oltre le proprie zone di conoscenza per creare un qualcosa di nuovo, rischioso. Il risultato a tratti si fa ipnotico, e Cusack ne esce davvero bene. Forse meglio di tutti gli altri. Eastwood compreso…Disponibile su CHILI, Google Play.

La sottile linea rossa (1998)

Nel capolavoro diretto da Terrence Malick Cusack svetta su molti altri colleghi con una prova trattenuta e precisa, poche scene per delineare un personaggio complesso e commovente. Orso d’Oro a Berlino, sette nomination all’Oscar tra cui film, regia e sceneggiatura, La sottile linea rossa scrive una pagina fondamentale di cinema di guerra, un’elegia bellissima e dolorosa ambientata nell’orrore di un conflitto disumano. Eppure proprio di questo parla, di umanità mai perduta, neppure di fronte al peggio. Scioccante e indimenticabile. Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, Disney +.

Alta fedeltà (2000)

Della collaborazione con Stephen Frears avremmo preferito raccontare Rischiose abitudini, straordinario noir con anche Anjelica Huston e Annette Bening, ma non è purtroppo disponibile in streaming. Follia. Alta fedeltà comunque basta e avanza perché si tratta di un film comunque di culto, adattamento spigliato e frizzante dal libro di Nick Hornby. Cusack si circonda poi di un cast spassoso composto anche da Jack Black, Lili Taylor e Catherine Zeta-Jones tra gli altri. E ovviamente tanta grandissima musica. Molto divertente, nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Disponibile su Disney +.

Maps to the Stars (2014)

Maps to the Stars: Il trailer italiano del film - HD

Per David Cronenberg Cusack interpreta un guru/psicologo/filosofo di ambiguità e fascino indiscutibili, una specie di eminenza grigia dentro un mondo che è impazzito sotto la superficie vellutata delle colline di Los Angeles. Una Julianne Moore perfetta (Palma d’Oro a Cannes), insieme a Robert Pattinson e Mia Wasikowska chiudono il cast di Maps to the Stars, uno dei lungometraggi più complessi e stratificati del grande autore canadese. I livelli di lettura sono talmente tanti che molto probabilmente non li abbiamo neppure scoperti tutti…Disponibile su CHILI, Google Play.