Buon compleanno Hugh Grant, icona della commedia romantica ma non soltanto...

Compie 64 anni l'attore britannico che abbiamo amato in tanti titoli di valore a partire dagli anni '80. Ecco i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la sua enorme carriera.

Spegne oggi 64 candeline il mitico Hugh Grant, icona della commedia sofisticata e romantica a partire dagli anni ‘90. Anche se sarebbe riduttivo ridurre la sua carriera a questo genere, rimane tuttavia indubbio che l’attore sia diventato una star di fama internazionale e abbia trovato il suo maggior momento di fortuna artistica raccontando la storia di amabili, goffi, irresistibili uomini alla ricerca costante e magari non proprio fortunata dell’anima gemella. Prima di affermarsi nella commedia Grant aveva comunque percorso con efficacia il cinema d’autore, mentre negli ultimi anni sta provando la via del cinema di genere in cui interpreta ruoli di “villain” ambigui ma comunque magnetici. Eccovi i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare Hugh Grant, attore dalla simpatia innata che rimarrà sempre nei nostri cuori. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Hugh Grant

Maurice

Quel che resta del giorno

Quattro matrimoni e un funerale

Notting Hill

About a Boy - Un ragazzo

Maurice (1987)

La storia d’amore tra i due protagonisti Hugh Grant e James Wilby frutta alla coppia di protagonisti la Coppa Volpi al Festival di Venezia. James Ivory dirige come sempre in maniera impeccabile l’adattamento da E.M. Foster, facendone uno spettacolo per gli occhi ma soprattutto per l’anima. Maurice costringe lo spettatore a partecipare per i suoi magnifici innamorati, regalandoci uno dei film in costume migliori del decennio. E la bravura di Grant si rivela cristallina. Film di culto da rivedere col cuore in gola. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Quel che resta del giorno (1993)

Il capolavoro assoluto di Ivory ispirato dalle pagine struggenti e trattenute di Kazuo Ishiguro regala a Grant la chance di almeno un paio di duetti magnifici con lo straordinario protagonista Anthony Hopkins. Quel che resta del giorno rimane la migliore interpretazione del grande attore britannico, affiancato da una Emma Thompson altrettanto ispirata. tante nomination all’Oscar tra cui film, regia, i due attori protagonisti e ovviamente l’adattamento. Non arriva nessuna statuetta, ma questo rimane comunque un film indimenticabile, il meglio del cinema britannico in costume. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Quattro matrimoni e un funerale (1994)

Il mito di Hugh Grant esplode letteralmente grazie alla commedia romantica scritta da Richard Curtis e diretta da Mike Newell. Nomination all’oscar per il film e la sceneggiatura, uno script con tante di quelle trovate che rinchiudere tutte in un copione deve essere stata impresa titanica. Accanto a un Grant chiacchierone e inimitabile troviamo una soave Andie MacDowell, una arcigna Kristin Scott Thomas, e un gruppo di caratteristi pazzesco. Ci si diverte, si sfoderano i sentimenti migliori e maggiormente gratificanti, ci si innamora della gentilezza di Quattro matrimoni e un funerale. Film magnifico e senza tempo. Un gioiello di British Comedy. Disponibile su CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Notting Hill (1999)

Notting Hill: Il Trailer Ufficiale del Film

Questo è a livello artistico il risultato maggiore ottenuto da Grant nella commedia romantica. Prima di tutto perché la sceneggiatura di Curtis è ancora una volta pazzesca. Secondo poi perché Julia Roberts è dolce e affascinante come mai nella sua versione diva “acqua e sapone”. Poi come al solito il gruppo di attori comprimari si rivela fantastico, con Hugh Bonneville su tutti. Notting Hill possiede la dichiarazione d’amore “al contrario” migliore della storia del cinema, un finale coinvolgente e un Rhys Ifans irresistibile a supporto. Da vedere per ridere moltissimo - la sequenza delle interviste è pazzesca - allietare, commuoversi addirittura. Film semplicemente bellissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

About a Boy - Un ragazzo (2002)

Adattamento dal romanzo davvero potente di Nick Hornby che vede Hugh Grant interpretare un uomo egoista che deve per forza aprirsi al mondo dopo aver incontrato un bravissimo e giovanissimo Nicholas Hoult con problemi di famiglia. About a Boy - Un ragazzo è un piccolo grande film sull’amicizia, l‘empatia, la scoperta del mondo che ci circonda. Ottimi anche Toni Collette e Rachel Weisz nel cast. Chris e Paul Weitz dirigono uno dei titoli di culto di quel periodo, e con pienissimo merito. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. La statuetta poteva tranquillamente starci…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.