Buon compleanno Gus Van Sant! Ecco i migliori film in streaming del grande autore americano

Candidato due volte all'Oscar per la miglior regia, Van Sant ha scritto pagine bellissime di cinema americano. Ecco alcuni dei suoi film in streaming.

Compie oggi 73 anni Gus Van Sant, uno dei cineasti principali del panorama americano contemporaneo. Attivo fin dagli anni ‘80, Van Sant ha saputo alternare nella sua filmografia opere fortemente personali con altre invece capaci di parlare al grande pubblico. Candidato due volte all’Oscar per la miglior regia, Van Sant sta per tornare sul grande schermo con Dead Man’s Wire, che vede nel cast Bill Skarsgard, Al Pacino, Colman Domingo. Ecco i suoi film in streaming che prediligiamo. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Gus Van Sant

Drugstore Cowboy

Belli e dannati

Will Hunting - Genio ribelle

Milk

Promised Land

Drugstore Cowboy (1989)

La provincia americana racconta da Van Sant in tutta la sua ferocia ma anche la sua poetica verità. Sempre in bilico tra genere e autore, Drugstore Cowboy ci regala la miglior interpretazione della carriera di Matt Dillon, antieroe compassato e carismatico, accompagnato da una elettrizzante Kelly Lynch e da James Remar. Una Portland allo sbaraglio è il teatro perfetto per questo crime-movie sbarazzino e scoppiettante, che possiede momenti di grande cinema. Cult-movie generazionale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Belli e dannati (1991)

Coppa Volpi come miglior attore per River Phoenix, il quale accanto a Keanu Reeves compie una coppia cinematografica destinata a scrivere la storia del cinema indipendente americano. Belli e dannati è un road-movie spirituale e sentito, che Van Sant gira con una libertà prima di tutto emotiva e successivamente artistica impagabili. Nel cast anche l’italiana Chiara Caselli. Film di emozioni spesso sussurrate eppure fortissime, con un finale da applausi e un’intensità di sentimenti difficile da trovare. Primo vero grande film “libero” di Van Sant, che lascia il segno. Phoenix monumentale. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Will Hunting - Genio ribelle (1997)

Il capolavoro di Van Sant arriva grazie alla sceneggiatura scritta da Matt Damon e Ben Affleck, grazie alle loro prove potenti a cui si aggiunge un Robin Williams da Oscar. Will Hunting - Genio ribelle è un film che viene realizzato da tutti i componenti in stato do grazia. Atmosfere reali e poi immediatamente rarefatte, poetiche. I duetti tra Damon e Williams scrivono la storia del cinema drammatico. Grande successo di pubblico e critica, incassi da capogiro, quando questo tipo di film poteva ancora raggiungere le vette del botteghino. Nomination all’Oscar per Van Sant come miglior regista. Semplicemente struggente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Paramount +.

Milk (2008)

Milk: Il trailer del film con Sean Penn

Seconda candidatura all’Oscar come regista per il film che regala a Sean Penn la sua seconda statuetta come miglior attore dopo quella ottenuta per Mystic River. Come biopic Milk funziona sotto ogni punto di vista, è coraggioso e accurato, possiede una cast di supporto potente in cui spicca Josh Brolin. Nulla da dire su questo prodotto confezionato con cura e partecipazione. Secondo noi non il miglior film di Van Sant, forse un po’ troppo “mainstream” rispetto al solito, ma certamente di grande impatto emotivo. Tutto funziona a dovere. E il finale tragico spezza il cuore. Disponibile su Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.

Promised Land (2013)

Promised Land: Il trailer italiano del film di Gus Van Sant

Nella carriera di Van Sant questo è probabilmente il primo vero film “su commissione” dell’autore, scritto dai protagonisti Matt Damon e John Krasinski che si cuciono addosso questa storia ambientalista, che possiede cadute di ritmo e alcune ovvietà ma anche molti momenti di ottimo cinema. Nel cast anche la solita, efficacissima Frances McDormand. Promised Land offre allo spettatore molti motivi di riflessione. La retorica del caso appare in qualche momento, ma nel complesso si tratta di un film sincero e ispirato. Probabilmente da rivalutare, almeno in parte. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.