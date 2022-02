Buon compleanno Gemma Arterton! Ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Festeggiamo la frizzante interprete di The King's Man e Tamara Drewe con cinque titoli in streaming.

Vogliamo oggi celebrare i 36 anni della simpatica e talentuosa Gemma Arterton, una delle attrici britanniche più spumeggianti che si sono affermate nel nuovo millennio. Capace di passare con disinvoltura e senso dell’ironia attraverso i generi più disparati - i film in streaming che seguono svariano dalla commedia all’action alla fantascienza - la Arterton ha valorizzato al meglio le proprie capacità di interprete, recitando a fianco di molti illustri colleghi britannici e americani. In questi giorni la potete ammirare al cinema grazie a The King’s Man, prequel della fortunata serie diretta da Matthew Vaughn. Se invece preferite restare a casa, ecco i nostri consigli per godervi la bravura e la presenza scenica di Gemma Arterton. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Gemma Arterton

Quantum of Solace

I Love Radio Rock

Radio Rock Tamara Drewe

Prince of Persia: le sabbie del tempo

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe

Quantum of Solace (2008)

Quantum of Solace: Il nuovo trailer del film sulle avventure dell'agente segreto 007

La carriera della Arterton subisce una brusca impennata quando viene scelta da Marc Forster come “Bond Girl” nel secondo lungometraggio dell’era Daniel Craig. Purtroppo la qualità non è quella del precedente, notevole Casino Royale, ma il successo di pubblico è comunque assicurato. Quantum of Solace possiede alcuni buoni momenti ma nel complesso sbanda decisamente nel ritmo. Nel cast anche Olga Kurylenko e un mefistofelico Mathieu Amalric. Ma a farsi notare più di tutti è proprio la Arterton…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

I Love Radio Rock (2009)

La scatenata e irriverente commedia sulla “radio libera” diretta da Simon Curtis permette alla Arterton di cimentarsi con maestri della commedia contemporanei come Bill Nighy, Rhys Ifans, Nick Frost, con la partecipazione di titani della recitazione come Kenneth Branagh, Emma Thompson e Philip Seymour Hoffman. Libero e arioso, I Love Radio Rock ti restituisce tutta la gioia iconoclasta del periodo, infarcito di momenti comici ma anche del romanticismo che è poi il classico “Curtis Touch”. Un film da gustare tutto d’un fiato, legero e brioso. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes.

Tamara Drewe (2010)

Tamara Drewe: il trailer del film

A scegliere la Arterton come protagonista assoluta della sua commedia con risvolti noir è niente meno che il grande Stephen Frears, uno dei cineasti più versatili e iconoclasti del cinema britannico contemporaneo. Nel cast variegato di Tamara Drewe troviamo anche Dominic Cooper e Luke Evans, più il sempre efficace Bill Camp. Un film perfetto per lo stile di recitazione effervescente e picaresco della Arterton, che si conferma attrazione principale di un prodotto di sicuro intrattenimento leggero. Disponibile su Amazon Prime Video.

Prince of Persia: le sabbie del tempo (2010)

Prince of Persia: Le Sabbie del tempo: Il nuovo trailer del film basato sull'omonimo videogioco

Il ritorno al cinema dal budget consistente e diretto verso il grande pubblico arriva grazie a Mike Newell (Quattro matrimoni e un funerale, Donnie Brasco), che la vuole nel cast dell’adattamento cinematografico del celeberrimo videogioco. Purtroppo Prince of Persia: le sabbie del tempo non si rivela il film sperato, troppo altalenante e legato al ritmo e gli effetti speciali. L’attrice però ha comunque la possibilità di recitare accanto a star come Jake Gyllenhaal e a istrioni quali Alfred Molina e il premio Oscar Ben Kingsley. Tutto sommato guardabile, ma davvero poco più. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe (2013)

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe: Il trailer italiano del film in HD

Chiudiamo con la divertente e scatenata versione della favola dei fratelli Grimm in cui la Arterton fa coppia con Jeremy Renner e va a stanare gli esseri malefici per farne piazza pulita. Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe è un action/horror/fantasy che si avvicina molto all’idea di pop-corn movie usa e getta, ma non per questo non diverte, anzi. Un paio di trovate visive sono davvero intriganti, e l’avvenenza della Arterton che le mena a tutto e tutti buca davvero lo schermo. Guascone e spigliato, il che non guasta. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, NOW.