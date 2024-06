Buon compleanno Chris Evans! Eccovi i migliori film in streaming dell'attore fuori dall'universo Marvel

News Cinema

Compie oggi 43 anni il celeberrimo Captain America del MCU. Evans ha però una filmografia di tutto rispetto anche senza bisogno dei cinecomic. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto...

Compie oggi 43 anni il bostoniano D.O.C. Chris Evans, conosciuto dal grande pubblico soprattutto per il ruolo di Captain America nell’universo cinematografico della Marvel. Eppure l’attore e regista negli ultimi anni ha messo insieme una filmografia lontana dai cinecomic che appare a nostro avviso molto più interessante dei suoi enormi successi di pubblico. Eccovi dunque cinque film in streaming interpretati da Evans che vi consigliamo di recuperare. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Chris Evans

Sunshine

Scott Pilgrim vs. the World

Snowpiercer

Cena con delitto - Knives Out

The Gray Man

Sunshine (2007)

Il notevole e sfortunato film di fantascienza filosofica diretto da Danny Boyle consente a Evans di esplorare forse per la prima volta in carriera le sue doti di istrione, da mettere al servizio di un villain terrificante quanto efficace. L’attore diventa così ottimo antagonista del protagonista Cillian Murphy, con accanto altri nomi di lusso come ad esempio il premio Oscar Michelle Yeoh. Sunshine incanta nella visione, commuove nello sviluppo del destino dei personaggi, a tratti seriamente terrorizza nelle scene maggiormente dark. Insomma un compendio delle capacità di Boyle di saper gestire al meglio generi e messa in scena. Peccato davvero che il pubblico l’abbia rifiutato, per noi è un film a tratti magnifico. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Scott Pilgrim vs. the World (2010)

Scott Pilgrim vs. the World: il trailer del film

Altra delusione al botteghino ma senza dubbio altro titolo di culto nella filmografia di Evans. L’adattamento cinematografico del fumetto diretto da Edgar Wright vede un Michael Cera perfetto protagonista che si confronta con altri “Maschi Alpha” tutt’altro che simpatici per amore di Mary Elizabeth Winstead. Scott Pilgrim vs. the World possiede scene di culto da ballare grazie a una colonna sonora favolosa. Tanto, tanto divertimento scanzonato ed effervescente, cinema di qualità e gusto per l’iperbole. Con un finale fragoroso e una sana dose di ironia, nello stile del suo ironico autore. Spiritoso e fantasioso. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes.

Snowpiercer (2013)

Snowpiercer: Il trailer italiano ufficiale del film - HD

Altro adattamento da un comic-book, altro film che esalta il pubblico di affezionati. Bong Joon-Ho dirige un cast spettacolare composto oltre che da Evans anche da Tilda Swinton, John Hurt e molti altri attori di grido. Snowpiercer è una fantascienza distopica terrificante e disperata, che vede un gruppo di personaggi al limite combattere per la propria sopravvivenza. Le scene d'azione sono notevoli, la messa in scena claustrofobica, il sottotesto socio-politico molto interessante. Alla lunga il gioco é forse troppo prolisso, ma come tentativo di fare qualcosa di nuovo si fa seriamente elettrizzante. Da vedere tutto d’un fiato, merita. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Cena con delitto - Knives Out (2019)

Cena con Delitto - Knives Out: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il gioco cinefilo di Rian Johnson che vede protagonista Daniel Craig assembla un cast coi controfiocchi: Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Ana De Armas, Lakeith Stanfield, Christopher Plummer e molti altri. Cena con delitto - Knives Out è una commedia gialla che mescola Agatha Christie con le derive ultrascatenate del cinema di Johnson. Il mix diverte, sciolto e impalpabile come molto del cinema dell’autore, ma rimane indubbio che l’intrattenimento sia di qualità. Nomination all’oscar per la miglior sceneggiatura originale, i due sequel sono stati presi da Netflix col terzo episodio di prossima uscita. Per una serata all’insegna del whodunit di gusto. Disponibile su Sky, Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

The Gray Man (2022)

The Gray Man: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

Il film Netflix forse più fracassone mai realizzato - dopo Six Underground magari… - ma diverte senza ombra di dubbio. Ryan Gosling come protagonista funziona, lo spettacolo pirotecnico non ha nulla da invidiare agli altri prodotti di genere, anzi. The Gray Man vede i fratelli Russo divertirtirsi un mondo a costruire questo ottovolante di azione e ironia che coinvolge dal primo all’ultimo fotogramma. Ed Evans come spia psicopatica e violentissima è uno spasso da vere, forse anche più degli altri personaggi. Per una serata senza pensieri, dove gli occhi godono e la mente non deve sforzarsi più di tanto. Sotto questo punto di vista è davvero il film che ci vuole…Disponibile su Netflix.