Buon compleanno Cher! Celebriamo questa icona con 5 film in streaming

L'artista premio Oscar compie oggi 76 anni. Ecco per voi i migliori titoli in streaming di una carriera prestigiosa.

È stato un grande direttore di attori quale era Robert Altman e darle una prima chance come attrice. Cher stava cercando un’opportunità a Broadway e il cineasta era alle prese con la sua personale idea di teatro filmato: da questa confluenza nacque Jimmy Dean, Jimmy Dean. Mike Nichols vide il film e si convinse che quell’icona della musica e del costume americano fosse perfetta per affiancare Meryl Streep nel suo imminente Silkwood. Risultato? Cher si guadagnò la sua prima nomination all’Oscar, come miglior attrice non protagonista. Purtroppo i due titoli sopra citati non sono disponibili in streaming per celebrare la leggenda di Cher, che compie oggi 76 anni. Nella cinquina selezionata non compaiono altri dei migliori film in streaming dell'attrice che avremmo amato inserire, come ad esempio Mask di Peter Bogdanovich. C’è però quello che l’ha consegnata alla storia del cinema, una commedia romantica a nostro avviso tra le migliori mai realizzate. Quindi in fondo basta e avanza…Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Cher

Le streghe di Eastwick

Stregata dalla luna

Sirene

Pret-a-Porter

Fratelli per la pelle

Le streghe di Eastwick (1987)

Prendete tre attrici di talento cristallino come Cher, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Aggiungete il grande istrione Jack Nicholson a interpretare niente meno che Belzebù. Mettete alla regia un autore iconoclasta quale George Miller. Ecco che allora Le streghe di Eastwick diventa un piccolo grande cult, un divertimento sbarazzino e follemente libero capace di intrattenere con brio infinito. Ah, nel cast c 'è anche Veronica Cartwright, indimenticabile icona di Alien a Terrore dallo spazio profondo. Come a dire, la ciliegina sulla torta…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Stregata dalla luna (1987)

Il malessere di vivere, invecchiare, della solitudine e della speranza, tutto raccontato con una classe e una filosofia della strada da mettere i brividi. Un cineasta di classe sopraffina come Norman Jewison dirige Cher, Nicolas Cage, Vincent Gardenia, Olympia Dukakis, Danny Aiello in una commedia romantica e nostalgica che eleva i luoghi comuni a poesia della parola e del sentimento. Stregata dalla luna vince tre Oscar, ma avrebbe meritato anche quello per il miglior film e la regia. Cher come miglior attrice trionfa, e ci mancherebbe pure! Capolavoro senza tempo. Disponibile su Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Sirene (1990)

Altro lungometraggio entrato nel cuore di moltissimi spettatori, con Cher che interpreta il ruolo di una madre anticonfromsita e “variopinta” che ha costanti problemi di cuore e tenta di crescere le sue bambine al meglio possibile. Momenti di grande sensibilità e altri di commedia pura. Melodramma efficacissimo, Sirene vede nel cast anche Winona Ryder e il mai dimenticato Bob Hoskins, il quale ogni volta che entra in scena profonde energia a non finire. Da ammirare ogni volta. Disponibile su Amazon Prime Video.

Pret-a-Porter (1994)

Un piccolo contributo, quello della star, per un dei film più problematici dell’amato Robert Altman. Dopo il successo de I protagonisti il regista assembla un altro cast stellare che vede tra gli altri Marcello Mastroianni e Sophia Loren riunirsi ancora una volta. Purtroppo non tutto funziona in Pret-a-Porter, anche se questa commedia che sbeffeggia il mondo dell’alta moda contiene alcuni dei grandi guizzi dell’autore di M.A.S.H. e Nashville. Comunque da vedere, Altman è Altman…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

Fratelli per la pelle (2003)

Altra partecipazione di lusso alla commedia a tratti davvero oltraggiosa dei fratelli Farrelly. Matt Damon e Greg Kinnear sono due fratelli siamesi che iniziano a non sopportarsi più. Cosa fare allora? Momenti di comicità al limite nel classico stile degli autori, a cui Cher si adegua con la sua magnifica capigliatura rosso fuoco. Fratelli per la pelle non ottiene il successo di Tutti pazzi per Mary o Io, me e Irene, ma allo stesso modo diverte senza preconcetti. Un film da vedere in spensieratezza, l’intrattenimento è assicurato. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.