Buon compleanno all'unico, inimitabile Clint Eastwood: i 5 migliori film da lui diretti che trovate in streaming

News Cinema

L'autore due volte premio Oscar alla regia compie oggi 93 anni. Tra i suoi numerosi capolavori abbiamo selezionato cinque film in streaming che ne testimoniano l'incredibile versatilità.

Compie oggi 93 anni l'ultimo grande cineasta di una Hollywood ormai scomparsa. Ripercorrendo una carriera iniziata addirittura negli anni ‘50, quello che rende Clint Eastwood diverso da ogni altra icona contemporanea è la tenacia e la saggezza con cui ha “imparato” a essere prima attore e successivamente regista di livello. Artista totalmente consapevole dei suoi punti di forza così come dei suoi limiti, Eastwood ha sviluppato film dopo film una visione personale ed estremamente precisa, che lo ha portato col tempo ad elevare al massimo livello le proprie capacità. Il risultato non sono stati soltanto film che hanno incontrato il favore del grande pubblico, ma anche molto spesso quello della critica. Vincitore di due Oscar come miglior regista - e un altro a nostro avviso lo avrebbe strameritato, ne parleremo in uno dei soliti cinque film in streaming - Clint Eastwood può essere a buon diritto essere considerato l’ultimo grande “tycoon” di Hollywood. In attesa di vedere il suo nuovo e ultimo film, non possiamo che augurargli il nostro commosso e ammirato buon compleanno.

Cinque capolavori in streaming diretti da Clint Eastwood

Il texano dagli occhi di ghiaccio

Il cavaliere Pallido

Bird

Gli spietati

Mystic River

Il texano dagli occhi di ghiaccio (1976)

Fin troppo sottovalutato al tempo, Il texano dagli occhi di ghiaccio è il primo film che inizia a far intravedere un approccio personale e stratificato al western, una visione dell’essere umano che contiene quel pessimismo malinconico capace di rendere grandi i suoi film futuri. Con molti momenti girati alla perfezione e un finale da incorniciare, questo rappresenta veramente il primo capolavoro da regista di Eastwood. Con una bravissima Sondra Locke, John Vernon, Sam Bottoms e Chief Dan George. Un classico degli anni ‘70. Musiche da nomination all’Oscar di Jerry Fielding, lo stesso de Il mucchio selvaggio. Tanto per intenderci…Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video, NOW.

Il cavaliere Pallido (1985)

Eastwood spinge ancor più avanti il suo discorso sul western e sul mito falso della frontiera con un film bellissimo, preciso e appassionante. Il suo Predicatore che porta giustizia attraverso la vendetta è un personaggio mitico, un archetipo che sbuca dal passato per reclamare il proprio tributo di sangue e pallottole. Con un inizio folgorante e una sequenza finale da antologia. Presentato in apertura a Cannes, Il cavaliere pallido è cinema di rara bellezza e potenza. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Bird (1988)

Il torrenziale biopic dedicato al grande jazzista Charlie Parker cambia l’opinione di tutti riguardo Clint Eastwood e il suo cinema. Bird si rivela infatti un film personalissimo, quasi rarefatto, senza dubbio sentito da parte di un autore adesso a tutto tondo, grande conoscitore e amante di musica. Ancora una volta consacrazione Cannes, dove vince il premio per il miglior attore, un Forest Whitaker portentoso e dolente. Il film conquista anche l’Oscar per il sonoro e il Golden Globe per la miglior regia. Momento spartiacque nella carriera di Clint. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Gli spietati (1992)

Il film che consegna definitivamente Eastwood alla storia del cinema, non soltanto quello western. Crepuscolare, doloroso e autunnale, Gli spietati riflette sul tempo che passa e sulla portata del mito. Personaggi a tutto tondo, relazioni personali stratificate e una sequenza finale da leggenda. La sceneggiatura di David Webb Peoples incornicia un personaggio fantastico, perfetto per esaltare le doti d’attore di Clint. Oscar per il film, la regia, a un Gene Hackman imponente come non protagonista e al montaggio. Nel cast anche Morgan Freeman, Richard Harris e Saul Rubinek. Capolavoro assoluto. Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Mystic River (2003)

Altro film straordinario, insieme a Gli spietati il migliore di Eastwood, certamente migliore di quel pur notevole Million Dollar Baby che l’anno successivo gli avrebbe consegnato il secondo Oscar per la regia. Ballata di amicizia, orrori del passato che ritornano, impossibilità di scappare al proprio destino e alla propria natura. Tratto da Dennis LEhane, magnificamente sceneggiato da Brian Helgeland, Mystic River esalta le capacità di attori di Sean Penn e Tim Robbins (entrambi premiati con l’Oscar) ma soprattutto di un Kevin Bacon contenuto e tagliente, alla miglior prova della sua carriera. Film che soffoca, appassiona e non concede nulla se non grande, grandissimo cinema. Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.