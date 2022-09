Buon compleanno all'icona Zendaya: ecco i suoi migliori film in streaming

News Cinema

La giovane attrice che compie oggi 26 anni si è imposta come simbolo moderno di stile. Vogliamo celebrarne classe e bravura con cinque titoli di successo in streaming.

Le sono bastati cinque anni per prendersi Hollywood. E lo ha fatto con eleganza, decisione, umanità e un carisma davvero non comuni, soprattutto se consideriamo che compie oggi 26 anni. Stiamo parlando ovviamente di Zendaya Maree Stoermer Coleman, una delle stelle più amate della nuova generazione di attori. E con pieno merito, dal momento che si tratta di un talento già pienamente affermato - basta vedere quanto è brava nella serie Euphoria - e sicuramente pronto a cimentarsi in differenti tipi di produzioni, anche lavorando con cineasti di primissimo piano. Ecco dunque i film in streaming con cui vogliamo celebrare l’ascesa folgorante e la bravura di Zendaya. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Zendaya

The Greatest Showman

Spider-Man: Homecoming

Spider-Man: Far From Home

Malcolm & Marie

Dune

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Fin dall’esordio Zendaya lascia capire di essere una "predestinata": anche se in una parte di secondo piano lascia il segno in quanto a presenza scenica e fascino. E poi canta e balla da vera protagonista. Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams e il resto del cast fanno di The Greatest Showman uno spettacolo pirotecnico con un grande cuore e delle canzoni che ti scavano dentro, in particolar modo From Now On. Film sottovalutato dalla critica ma grande successo di pubblico. Per noi uno dei migliori lungometraggi dell’anno. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spider-Man: Homecoming: Il nuovo trailer italiano - HD

L’entrata nell’universo di Spider-Man e del progetto Sony/Marvel arriva con un film ottimamente costruito a livello narrativo, che vede Tom Holland nei panni del teen-supereroe confrontarsi con il più adulto e problematico Avvoltoio interpretato da Michael Keaton. Spider-Man: Homecoming rimane il miglior lungometraggio fino a oggi della nuova trilogia, mai troppo sopra le righe come succederà in futuro, anzi del tutto a misura di spettatore che vuole godersi buoni sentimenti e personaggi oltre che lo spettacolo roboante degli effetti speciali. E critica e pubblico apprezzano. Meritatamente. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.

Spider-Man: Far From Home (2019)

Spider-Man: Far From Home: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Nel secondo capitolo delle avventure di Peter Parker viene sviluppata maggiormente la componente romantica del rapporto con M.J., ed ecco che Zendaya può esplorare anche le pieghe maggiormente nascoste del proprio personaggio, rendendolo molto più interessante e stratificato. Bella prova d’attrice, fresca e insieme robusta. In generale Spider-Man: Far From Home funziona soprattutto quando in scena c’è un Jake Gyllenhaal molto convincente nel ruolo del villain, capace di condurre il film a tratti verso lidi inaspettati. Intrattenimento che funziona. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Malcolm & Marie (2021)

Malcolm & Marie: Il Trailer Italiano del Film - HD

Diretta dal regista che ha acquistato la sua fiducia grazie a Euphoria, Zendaya esplode in una prova d’attrice maiuscola, che compenetra e avvolge in maniera sensuale quella del co-protagonista John David Washington. Esplorazione di un rapporto di coppia contemporaneo, Malcolm & Marie è un melodramma ottimamente girato in bianco e nero, un quadro completo e a tratti sorprendentemente feroce di due persone che si amano fino a odiarsi. Film molto interessante, anche quando sbaglia. la conferma che Zendaya è un'attrice a tutto tondo, oltre che un’icona. Disponibile su Netflix.

Dune (2021)

Chiunque ha partecipato a questa trasposizione cinematografica del capolavoro sci-fi di Frank P. Herbert merita di essere accomunato in un applauso scrosciante. Diretto da un Denis Villeneuve che come (quasi) sempre abbina visione personale a spettacolo mainstream, Dune è uno spettacolo doloroso e avvincente, che termina esattamente quando avrebbe dovuto per lasciar spazio a un sequel che sarà molto diverso. Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Rebecca Ferguson, Jason Momoa, Josh Brolin e tutti gli altri si stringono in un cast feroce, potente, virtuoso. Una valanga di Oscar tecnici, nomination per il miglior film dell’anno. E quella per la regia??? Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.