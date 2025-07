Buon compleanno a Forest Whitaker, attore di culto che celebriamo con cinque film in streaming.

News Cinema

Vincitore dell'Oscar e della Palma d'Oro a Cannes, Whitaker ha collaborato con grandi cineasti contemporanei. A dimostrarlo i film in streaming che trovate qui sotto.

Compie oggi 64 anni il texano D.O.C. Forest Whitaker, attore che a partire dagli anni ‘80 ha attraversato il cinema americano con la sua presenza scenica imponente e uno stile di recitazione sempre preciso e personale. Il suo talento lo ha portato a trionfare a Cannes e poi a vincere l’Oscar come miglior attore protagonista grazie a L'ultimo re di Scozia, il quale però non è nella lista dei cinque film in streaming con cui vogliamo rendergli omaggio. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Forest Whitaker

Il colore dei soldi

Bird

La moglie del soldato

Ghost Dog - Il codice del samurai

Panic Room

Il colore dei soldi (1986)

Il primo cineasta a dare a Whitaker un ruolo di rilievo è addirittura Martin Scorsese, e l’attore protagonista con cui l’attore condivide lo schermo è addirittura Paul Newman. E Whitaker lo fa con maestria, delineando una figura di giocatore di biliardo precisa e umana, che mette nel sacco il grande Eddie Felson. Come film “su commissione” Il colore dei soldi è uno spettacolo, l’affiatamento con Tom Cruise è notevole, la bravura di Mary Elizabeth Mastrantonio incontestabile. Ci si diverte un mondo anche grazie alla colonna sonora funambolica. Oscar per il miglior attore a Newman, forse immeritato ma come ricompensa per tutti quelli che aveva perso ingiustamente, ci può stare. Divertentissimo. Disponibile su Google Play, Apple Itunes.

Bird (1988)

Altra collaborazione eccellente per Whitaker è quella con Clint Eastwood, che gli offre il ruolo del protagonista Charlie Parker nel suo sentito biopic Bird. La narrazione è cadenzata e fluida, la messa in scena potente nel saper dare il giusto ritmo anche ai personaggi, e alle loro notevoli interpretazioni. Whitaker vince la Palma d’Oro a Cannes come miglior attore, accanto a lui Diane Venora è davvero notevole. Il film che conferma quanto Clint fosse già un autore preciso e consumato anche prima de Gli spietati. Oscar per il miglior sonoro. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

La moglie del soldato (1992)

Per questo dramma spendere la parola capolavoro non è mai improprio. Neil Jordan costruisce una storia spezzata a metà ma ugualmente potente. I duetti della prima parte tra il prigioniero Whitaker e il protagonista Stephen Rea sono straordinari, la parte migliore di un film densissimo e struggente. Jaye Davidson che canta The Crying Game è uno spettacolo per l’anima, l’atmosfera di questo film autunnale è da applausi. Oscar per la miglior sceneggiatura originale, nomination al film, alla regia, attore protagonista e non, montaggio. L’inizio con la panoramica sul parco divertimenti è da leggenda. Rivederlo e rivederlo ancora. Ti spezza il cuore. Disponibile su TIMVision, Amazon Prime Video.

Ghost Dog - Il codice del samurai (1999)

Ghost Dog - Il codice del samurai: Il Trailer Italiano Ufficiale della versione restaurata in 4K (2023) - HD

Uno dei tanti film di culto diretti da Jim Jarmusch è un crime-movie stilizzato e iperbolico in cui Whitaker ha il ruolo di un assassino prezzolato che rispetta il codice d’onore dei guerrieri giapponesi ed elimina mafiosi a colpi di katana. La bellezza di Ghost Dog - Il codice del samurai sta nel ritmo personalissimo e sommesso che l’autore impone sul film di genere, come sempre del resto. La sequenza finale è un momento di cinema perfetto, sospeso e insieme violentissimo, quasi tarantiniano nella filmografia “gentile” di Jarmusch. Nel cast anche RZA e Herny Silva. Disponibile su Amazon Prime Video.

Panic Room (2002)

Panic Room: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Chiudiamo con l’ennesima collaborazione eccellente, quella con David Fincher che lo vuole come rapinatore dal cuore tenero nel suo film maggiormente hitchcockiano. Jodie Foster e Kristen Stewart sono le protagoniste febbrili di Panic Room, thriller geniale e ad alto tasso di adrenalina ambientato interamente dentro un appartamento di lusso. Dai titoli di testa alla conclusione potente, tutto funziona al meglio in questo film stiloso e opprimente, con momenti di cinema davvero da applausi. Il pubblico gradisce parecchio. E anche la critica non si risparmia. Davvero ottimo prodotto di genere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.