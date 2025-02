Bridget Jones - Un Amore di Ragazzo: due cavalieri per una donzella in pericolo in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Bridget Jones è tornata e in Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo continua ad avere successo con gli uomini, nonostante i pasticci e le figuracce. Prova ne è ciò che accade in una clip del film che vi mostriamo in anteprima esclusiva in attesa dell'uscita al cinema il 27 febbraio.

"Sotto quest'albero crescono uomini" dice a sé stessa Bridget Jones in una clip di Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo che vi facciamo vedere in anteprima esclusiva. Questa frase ci ricorda la canzone "It’s Raining men" che faceva parte della colonna sonora de Il diario di Bridget Jones e accompagnava la mitologica scena della scazzottata fra Daniel Cleaver (Hugh Grant) e Mark Darcy (Colin Firth).

Nel quarto e probabilmente ultimo capitolo della "saga" tratta dai romanzi di Helen Fielding ci sono molti altri riferimenti ai film precedenti, e anche se Bridget è una mamma con delle responsabilità, continua a essere goffa e pasticciona, e per fortuna autoironica. Inoltre ancora indossa il pigiama rosso con i pinguini sfoggiato per la scena, sempre del primo film e sempre iconica, in cui canta "All by Myself". Insomma la signorina Jones, ora vedova Darcy, continua a essere la reginetta delle brutte figure, e tuttavia è più saggia di prima. Chi non è cambiato affatto rispetto al passato è Daniel Cleaver, sciupafemmine fuori tempo massimo ma buon amico per la nostra protagonista. Siccome però in una commedia romantica ci vuole una storia d’amore, il regista Michael Morris e gli sceneggiatori hanno giustamente introdotto due possibili fidanzati per Bridget: un insegnante di scienze con il volto di Chiwetel Ejiofor e un ventinovenne muscoloso interpretato da Leo Woodall.

Se ci pensate l'ex trentenne single ha sempre dovuto scegliere fra due pretendenti. In Bridget Jones' s Baby a gareggiare erano Colin Firth e Patrick Dempsey, mentre in Che Pasticcio, Bridget Jones!, oltre ad esserci Mark Darcy, faceva di nuovo capolino Daniel Cleaver.

A chi si domanda perché così tanti uomini abbiano amato o desiderato Bridget Jones, ci sentiamo di rispondere che il merito è dell'ottimismo, della vitalità, del sense of humour della resilienza del personaggio interpretato da Renée Zellweger, che sarà una ragazza anche quando avrà 90 anni. È così che ci piace immaginarla in tarda età, nella speranza che la Fielding abbia ancora storie da raccontarci su di lei.

Bridget Jones - Un Amore di Ragazzo: la clip in anteprima esclusiva

E adesso torniamo alla clip di cui vi abbiamo parlato in apertura. Siamo in un parco dove Bridget Jones ha accompagnato i bambini a giocare. Peccato che il gioco si sia fatto pericoloso e che l'unica speranza possa arrivare da un aiuto esterno.

Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo conquisterà le sale italiane giovedì 27 febbraio distribuito da Universal Pictures.