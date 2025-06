Brick: il trailer ufficiale del fanta-thriller in arrivo su Netflix

News Cinema

Un misterioso muro ipertecnologico tiene prigionieri gli inquilini di un palazzo nel film scritto e diretto da Philip Koch che vedremo in streaming sulla piattaforma dal prossimo 10 luglio. Ecco trailer e trama di Brick.

Hai preso una decisione difficile, quella di troncare una relazione e una convivenza, prepari il tuo bagaglio, ti prepari a un'uscita teatrale da casa vostra, apri la porta e... ti ritrovi di fronte un muro misterioso che non è mai stato lì prima. E non è finita lì, perché lo stesso muro sta anche fuori dalle finestre, e in quella casa che volevi abbandonare sei prigioniera. Non è la metafora di una relazione o del maschilismo, perché in quella casa è prigioniero pure lui. E pure tutti gli altri abitanti del vostro palazzo, sono prigionieri.

Tutto questo succede in Brick, fanta-thriller che pare voler mettere assieme influenze come quelle di film come Cube e di Il buco, e che vedremo in streaming su Netflix a partire dal prossimo 10 luglio.

Protagonisti sono Matthias Schweighöfer e Ruby O. Fee, già visti insieme e su Netflix in Army of Thieves, e con loro nel cast troviamo Frederick Lau, Salber Lee Williams, Murathan Muslu, Axel Werner, Sira-Anna Faal e Alexander Beyer. Creatore del film, in qualità di sceneggiatore e regista, è il tedesco Philip Koch.

A giudicare da questo primo trailer, Brick sembra un titoli piuttosto intrigante, voi che ne dite?

Brick: il trailer del film in arrivo su Netflix