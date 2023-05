Brian di Nazareth: John Cleese non taglierà dalla versione teatrale del film una scena che urta la sensibilità moderna

News Cinema

John Cleese ha voluto mettere in chiaro che mai e poi mai toglierà da una versione teatrale di Brian di Nazareth una scena che oggi molti giudicano o giudicherebbero politicamente scorretta se non offensiva.

John Cleese ha voluto far sapere ai suoi fan e al mondo intero la verità su una sua dichiarazione a proposito di una scena di Brian di Nazareth da eliminare o al contrario conservare in un adattamento teatrale del celebre e spassosissimo film del 1979 che rappresenta una delle più alte espressioni della comicità britannica, proprio perché scritto e interpretato dai Monty Python (e diretto dal solo Terry Jones). La sequenza in questione potrebbe scatenare al giorno d'oggi una tempesta di proteste, perché politicamente scorretta. Qualcuno, sbagliando, ha detto che Cleese aveva deciso di tagliarla, e Cleese, tramite Twitter, ha voluto chiarire la questione.

La scena incriminata: un uomo di nome Loretta

La scena di Brian di Nazareth che Cleese, secondo alcuni, voleva bypassare sulle tavole del palcoscenico, è quella di Loretta. In essa, uno dei personaggi interpretati da Eric Idle, Stan, dice che vorrebbe essere una donna di nome Loretta e partorire dei figli. "Voglio essere una donna" - dichiara Stan - "Ne ho diritto in quanto uomo. Voglio avere dei bambini, ogni uomo ha diritto da avere dei bambini se lo desidera". Dopo una simile bizzarra affermazione, John Cleese manifesta il suo disappunto, e allora Stan esplode: "Non opprimermi!".

A prescindere dal fatto che magari la scena oggi fa meno ridere, l'anonimo mentitore avrebbe raccontato che, durante una lettura del copione insieme agli attori, Cleese avrebbe detto che la scena di Loretta non aveva più senso e che quindi bisognava tagliarla. Ecco invece la verità, detta da Cleese:

Si tratta di una scena di cui non si è mai lamentato nessuno in 40 anni, a quanto ne so, e adesso, improvvisamente, non la possiamo fare perché offenderà la gente. Ma come ci dovremmo comportare?

Dopodiché John Cleese ha provato a dare una spiegazione alla falsa voce che si è sparsa:

Qualche giorno fa ho parlato in pubblico fuori Londra. Ho detto che stavo adattando per il teatro Brian di Nazareth (NON per fare un musical). Ho spiegato che avevamo fatto una lettura dell'ultima versione del copione un anno fa a New York e che tutti gli attori - molti dei quali vincitori del Tony Award - mi avevano consigliato vivamente di eliminare la scena di Loretta. Ovviamente non ho intenzione di farlo.

Anche se alcuni trovano offensiva la scena di Loretta, a noi fa ancora tanto ridere. A parte il fatto che la comicità dev'essere scorretta, sennò non è divertente, la filmografia dei Monty Phyton è favolosa e non sembra affatto datata come alcuni osano insinuare. In ogni modo, questa è la scena incriminata: