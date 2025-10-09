Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino

News Cinema

La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Ecco trailer e trama di Breve storia d'amore.

Vi presentiamo qui di seguito il trailer e il poster di Breve storia d'amore, film che segna esordio alla regia della nota sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Il film uscirà nelle sale il 27 novembre distribuito da 01 Distribution, ma prima ancora verrà presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma che si aprirà la prossima settimana. Breve storia d'amore racconta la vicenda di due coppie, i cui componenti sono interpretati da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino.

Questa la trama ufficiale:

Questa è la storia di due coppie. I trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui Lea conosce Rocco in un bar e inizia con lui una relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo. Un tradimento come tanti, in apparenza, che prende una piega imprevista quando Lea comincia a infilarsi nella vita di Rocco, fino a coinvolgere i rispettivi compagni in una resa dei conti finale.