TGCom24
Home | Cinema | News | Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino
Schede di riferimento
Breve Storia d'Amore
Anno: 2025
3,5
Breve Storia d'Amore
Ludovica Rampoldi
Ludovica Rampoldi
News Cinema

Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino

La sceneggiatrice Ludovica Rampoldi esordisce alla regia con questo film che verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma prima di debuttare nelle sale il 27 novembre. Ecco trailer e trama di Breve storia d'amore.

Breve storia d'amore: il trailer del film con Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino

Vi presentiamo qui di seguito il trailer e il poster di Breve storia d'amore, film che segna esordio alla regia della nota sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Il film uscirà nelle sale il 27 novembre distribuito da 01 Distribution, ma prima ancora verrà presentato nella sezione Grand Public della Festa del Cinema di Roma che si aprirà la prossima settimana. Breve storia d'amore racconta la vicenda di due coppie, i cui componenti sono interpretati da Pilar Fogliati, Adriano Giannini, Andrea Carpenzano e Valeria Golino.
Questa la trama ufficiale:

Questa è la storia di due coppie. I trentenni Lea e Andrea, e i cinquantenni Rocco e Cecilia. Quattro personaggi i cui destini collidono la sera in cui Lea conosce Rocco in un bar e inizia con lui una relazione clandestina, consumata in una stanza d’albergo. Un tradimento come tanti, in apparenza, che prende una piega imprevista quando Lea comincia a infilarsi nella vita di Rocco, fino a coinvolgere i rispettivi compagni in una resa dei conti finale.

Breve storia d'amore è una produzione Indigo Film, HT Film con Rai Cinema, è prodotto da Nicola Giuliano, Viola Prestieri, Francesca Cima, Carlotta Calori. Il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti per il Cinema e l’Audiovisivo del Ministero della Cultura. Il film è scritto e diretto da Ludovica Rampoldi, la fotografia è di Gogò Bianchi, il montaggio di Francesca Calvelli, la musica di Fabio Massimo Capogrosso, la scenografia di Massimiliano Nocente, i costumi sono di Stefano Ciammitti, il suono di Gianluca Scarlata, il casting di Gabriella Giannattasio.
Ecco trailer e poster di Breve storia d'amore:


Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Breve Storia d'Amore
Anno: 2025
3,5
Breve Storia d'Amore
Ludovica Rampoldi
Ludovica Rampoldi
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Mamma Mia 3, Dominic Cooper preso in giro da Amanda Seyfried: "Mi ha detto che erano tutti sul set"
news Cinema Mamma Mia 3, Dominic Cooper preso in giro da Amanda Seyfried: "Mi ha detto che erano tutti sul set"
Tron: Ares e l'IA, incontro con i produttori: "Il tempismo non poteva essere migliore"
intervista Cinema Tron: Ares e l'IA, incontro con i produttori: "Il tempismo non poteva essere migliore"
CSC e Netflix insieme per la riapertura del Cinema Europa a Roma
news Cinema CSC e Netflix insieme per la riapertura del Cinema Europa a Roma
Knives Out 4, il regista detta le sue condizioni per un altro film
news Cinema Knives Out 4, il regista detta le sue condizioni per un altro film
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 9 Ottobre, in prima serata
Paolo Bonacelli è morto, il Leonardo da Vinci di "Non ci resta che Piangere" aveva 88 anni
news Cinema Paolo Bonacelli è morto, il Leonardo da Vinci di "Non ci resta che Piangere" aveva 88 anni
Tyler Rake 3, il regista rivela quando inizieranno le riprese del prossimo film d'azione
news Cinema Tyler Rake 3, il regista rivela quando inizieranno le riprese del prossimo film d'azione
Ritorno al Futuro: Michael J. Fox ha finalmente incontrato Eric Stoltz, 40 anni dopo avergli 'soffiato' Marty McFly
news Cinema Ritorno al Futuro: Michael J. Fox ha finalmente incontrato Eric Stoltz, 40 anni dopo avergli 'soffiato' Marty McFly
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Blacklight
Arma letale
Ricky e Barabba
La tenera canaglia
Fall
Vajont
Una ragazza e il suo sogno
Black Adam
The Next Three Days
Bad Teacher: una cattiva maestra
Film stasera in TV