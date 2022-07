Brendan Fraser protagonista di peso: l'attore si trasforma per il film The Whale in concorso a Venezia

News Cinema

Sarà un'attesa estenuante. L'amato attore Brendan Fraser interpreta un uomo di oltre 270 kg in The Whale, il film di Darren Aronofsky selezionato dalla Mostra del Cinema di Venezia 2022.

Era dal 2013 che Brendan Fraser non otteneva un ruolo da protagonista. Quell'anno aveva recitato in quattro film di serie B, tutti distribuiti direttamente in home video. Per trovare il titolo più recente uscito al cinema in cui l'attore aveva il ruolo principale bisogna tornare al 2010 con i film Puzzole alla riscossa e Misure straordinarie.

Sappiamo che gli ultimi quindici anni sono stati molto difficili per Fraser. Prima il divorzio dalla moglie avvenuto nel 2009, poi la diagnosi di una forma di autismo di cui è affetto il più grande dei suoi tre figli. Gli è mancata la serenità necessaria per portare avanti la sua carriera professionale che ha subito un forte declino, facendolo praticamente sparire dai radar. Brendan Fraser aveva anche raccontato un episodio di molestie subite, mai rivelato per anni, che era stato determinante per aver infranto il suo candore.

La trilogia de La Mummia però è sempre rimasta nei cuori dei suoi fan. In un certo senso l'affetto del pubblico nei confronti dell'attore non è mai venuto meno e poco per volta, nonostante sia cambiato molto dai tempi in cui era agile, forte e muscoloso, Brendan Fraser è riuscito a riconquistare ruoli importanti, dalla serie Doom Patrol ai film Batgirl e Killers of the Flower Moon di Scorsese, entrambi di prossima uscita. L'attesa, dunque, di vederlo protagonista in un ruolo impegnativo nel nuovo film di Darren Aronofsky sta cominciando a diventare spasmodica.

The Whale: la trama del film con Brendan Fraser

The Whale (la balena) è stato selezionato per partecipare al concorso della 79ª Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 31 agosto al 10 settembre 2022. Nel film Fraser interpreta un professore di inglese che soffre di un grave disturbo di alimentazione. La sua obesità lo ha portato a pesare oltre 270 kg, ma ciò che più lo angoscia è la distanza che sua figlia adolescente ha messo tra loro. Il professore tenta disperatamente di riallacciare i rapporti con lei. La storia è tratta dal dall'omonimo testo teatrale di Samuel D. Hunter che qui si è anche occupato di scriverne l'adattamento per lo schermo. La figlia è interpretata dalla giovane attrice Sadie Sink che conosciamo come Max in Stranger Things.

Brendan Fraser è certamente ingrassato per il ruolo, come dimostrano gli scatti di un anno fa durante alcune apparizioni pubbliche. Non ci sono notizie ufficiali, ma risulta evidente che i dipartimenti di make-up e costumi della produzione abbiano dato il loro contributo per "allargare" maggiormente l'attore, come richiesto dal copione.

Qui sotto la prima foto di The Whale e più in basso Brendan Fraser al photocall del film No Sudden Move, nel giugno del 2021.