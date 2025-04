Breakfast Club: il cast al completo si riunisce per la prima volta e ricorda il favoloso film di John Hughes

News Cinema

Molly Ringwald, Ally Sheedy, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall e Judd Nelson si sono ritrovati per parlare di Breakfast Club, film simbolo degli anni '80 diretto da John Hughes.

Chi è stato ragazzo negli anni Ottanta, avrà certamente visto e adorato Breakfast Club, che ha suggellato il successo di una parte del gruppo di attori denominato Brat Pack e che aveva come brano dei titoli di testa e di coda la favolosa "Don’t You (Forget About me)" dei Simple Minds. Correva l'anno 1985 e dietro la macchina da presa c'era John Hughes.

Se vi parliamo di questo intramontabile cult movie è perché, per la prima volta in 40 anni, sabato 12 aprile, il cast si è ritrovato: non nel liceo Shermer ma per un panel nell'ambito della Chicago Comic & Entertainment Expo. A moderare l'incontro è stato l'attore, sceneggiatore e produttore Josh Horowitz.

Breakfast Club: la trama

Breakfast Club racconta la storia di 5 studenti di liceo che, per varie ragioni, vengono messi in punizione e costretti a trascorrere un'intera giornata nella biblioteca della scuola. Ognuno di loro ha una situazione familiare difficile e il tempo passato insieme li aiuta a confrontarsi sui loro problemi. Andy Clark (Emilio Estevez) ha un padre che critica il suo modo di giocare a football, Brian Johnson (Anthony Michael Hall) viene costantemente messo sotto pressione dai genitori affinché prenda ottimi voti, John Bender (Judd Nelson) ha un padre violento, Allison Reynolds (Ally Sheedy) è sistematicamente ignorata dalla sua famiglia, Claire Standish (Molly Ringwald) viene sfruttata dai suoi genitori.

Breakfast Club: la reunion

Ma torniamo alla reunion di sabato a Chicago. Molly Ringwald, Judd Nelson, Anthony Michael Hall e Ally Sheedy si erano già incontrati diverse volte per parlare del film. In quelle occasioni Emilio Estevez aveva preferito restare a casa, ma da un po’ di tempo sentiva l'esigenza di esserci anche lui a parlare del glorioso Breakfast Club. Molly Ringwald ha commentato la bella novità dicendo:

Non dobbiamo più usare il cartonato. Mi commuove il fatto che siamo qui tutti e cinque.

Durante la convention ogni attore ha riconosciuto che, senza Breakfast Club, la sua carriera sarebbe stata meno fulgida e che, all'indomani dell'uscita del film, per ognuno di loro sono fioccate le esperienze di lavoro. Molly Ringwald, che aveva appena finito di girare La bella in rosa, ricorda l'inizio dell’avventura:

John mi chiamò e mi disse: "Voglio che ci sia anche tu. All'inizio prevedeva di girare prima Breakfast Club e poi La bella in rosa, ma poi si mise a scrivere La bella in rosa e mostrò la sceneggiatura allo studio, che gli disse: "Prima vogliamo fare questo. Così misero Breakfast Club in stand by e contemplarono l'idea di affidare a John Cusack il ruolo di Bender e a Joan Cusack quello di Allison. Non so chi dovesse interpretare gli altri personaggi. In ogni modo, dopo La bella in rosa, John mi diede il copione.

Dello script di Breakfast Club ha parlato anche Anthony Michael Hall, spiegando:

(John) Non mi ha dato una sceneggiatura. Mi chiedeva: "Cosa pensi di questo, cosa pensi di quest'altro?".

Ally Sheedy ha invece raccontato di quanto fosse diventato affiatato il cast durante le riprese:

Durante la lavorazione del film mi sentivo tanto felice. Non so se si capisse, ma ci volevamo davvero bene. È stato un sogno, un'esperienza gioiosa.

A un certo punto ognuno degli ex adolescenti ribelli ha parlato del destino del suo personaggio:

"Credo che Bender sia diventato il preside della scuola - ha detto Judd Nelson, facendo ridere il pubblico.

"Allison, invece, sarebbe diventata una scrittrice o anche un'insegnante, insomma avrebbe fatto un lavoro intellettuale" - ha aggiunto Ally Sheedy.

"Penso che Claire si sarebbe sposata un po’ di volte" - ha concluso Molly Ringwald - "e forse avrebbe deciso che le piacevano le donne. Una volta cresciuti i suoi figli, si sarebbe detta: 'Proviamo, visto che non è andata molto bene con gli uomini".

Il panel su Breakfast Club ha avuto una partecipazione e un successo straordinari. I fan del film vorrebbero tanto un sequel, ma per il momento non è previsto, come hanno ribadito Molly Ringwald & Co.