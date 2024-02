Boy Kills World: il trailer del folle e scatenato action movie con Bill Skarsgård

News Cinema

Presentato in prima mondiale a Toronto, questo film diretto da Moritz Mohr mescola videogame, fumetto, e cinema d'arti marziali per offrire allo spettatore qualcosa di unico e bizzarro. Ecco il trailer di Boy Kills World, prossimamente al cinema con Plaion Pictures.

Lo spirito dei Looney Toons e quello dell'action muscolare degli anni Ottanta. I film di kung fu e i videogame alla Street Fighter. I fumetti e Alita. C'è davvero di tutto dentro Boy Kills World, film d'azione sopra ogni riga che è stato presentato in prima mondiale al Toronto Film Festival di qualche mese fa, e che sarà prossimamente nei cinema italiani con Plaion Pictures.

Protagonista del film, nei panni di un eroe muto e sordo ma letalissimo - e con una loquacissima voce interiore - c'è Bill Skarsgård, affiancato da un cast che comprende Jessica Rothe, Michelle Dockery, Famke Janssen, Sharlto Copley, Brett Gelman, Isaiah Mustafa, Andrew Koji e Yayan Ruhian.

Questa la trama ufficiale del film:

Skarsgård interpreta "Boy", un ragazzo che che giura vendetta dopo che la sua famiglia è stata uccisa da Hilda Van Der Koy (Janssen), la squilibrata matriarca di una corrotta dinastia post-apocalittica che ha lasciato il ragazzo orfano, sordo e senza voce. Spinto dalla sua voce interiore, che ha cooptato dal suo videogioco preferito d'infanzia, Boy si allena con un misterioso sciamano (Ruhian) per diventare uno strumento di morte, e si presenta alla vigilia dell'annuale eliminazione dei dissidenti. La bolgia si scatena con Boy che si cimenta in sanguinosi exploit di arti marziali, scatenando la sua sete di carneficina. Mentre cerca di orientarsi in questo regno delirante, Boy entra presto in contatto con un gruppo di ribelli disperati, e nel frattempo bisticcia con il fantasma della sua riottosa sorellina.

A dirigere il film, il tedesco Moritz Mohr, al suo esordio nel lungometraggio, che qui ha "gonfiato", come si dice in gergo, un suo corto scitto assieme a Arend Remmers. Remmers torna anche per la sceneggiatura del lungo, firmata con Tyler Burton Smith.

Ecco il trailer ufficiale originale di Boy Kills World: