Boxoffice USA: Justice League non arriva a 100 milioni nel primo weekend, Wonder sorprende con 27

Il botteghino americano del weekend appena trascorso ha decretato il successo soltanto parziale di Justice League, che si è piazzato al primo posto in classifica (come era scontato che avvenisse) ma guadagnando "soltanto" 96 milioni di dollari. Un risultato al di sotto delle aspettative se si considera il bottino nel primo fine settimana degli altri film del DC Universe: Wonder Woman aveva aperto a $103.3 milioni, Suicide Squad a $133.7, Batman v Superman a $166 milioni, L'Uomo d'Acciaio a $116.6. A livello internazionale il film diretto da Zack Snyder (ma finito di girare da Joss Whedon) ha totalizzato invece 185 milioni di dollari, per un totale di 281 che tutto sommato non è poi così male, anche se ovviamente non a livello di altri cinecomic che l'hanno preceduto.

Ottimo invece il risultato di Wonder, dramma familiare con Julia Roberts, Owen Wilson e il giovane Jacob Tremblay che ha incassato 27 milioni di dollari, piazzandosi al secondo posto. Si tratta di un film dal budget contenuto, quindi tale bottino assume un valore ben più grande. Terzo Thor: Ragnarok con 21 milioni, per un totale di 247 che lo afferma ancor più come il film più redditizio del franchise dedicato al supereroe. Nel mercato internazionale il film con protagonista Chris Hemsworth è arrivato a 738 milioni, davvero non male.

Per il resto bisogna notare l'ottima tenuta di Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che con quasi cinquecento copie distribuite in tutti gli Stati Uniti ha ottenuto una media per sala di 21.000 dollari, appena inferiore a quella di Justice League, tanto per intenderci. Ma con un battage pubblicitario decisamente meno invadente...