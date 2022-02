News Cinema

Boxoffice italiano, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley ancora primo nel weekend

Domenico Misciagna di 07 febbraio 2022

In un momento di difficoltà per il botteghino italiano, La fiera delle illusioni - Nightmare Alley con Bradley Cooper, diretto da Guillermo del Toro, rimane in vetta. Lo seguono Il lupo e il leone e Spider-Man No Way Home.