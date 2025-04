Borderlands, il regista torna sui risultati deludenti del film: "Ci hanno dato una bella lezione"

News Cinema

A distanza di tempo dall'uscita al cinema, il regista di Borderlands è tornato sull'accoglienza poco positiva del film e spiegato perché non ha funzionato.

Borderlands aveva dalla sua un cast estremamente ricco di nomi interessanti a partire da Cate Blanchett, che ha interpretato la cacciatrice di taglie protagonista. Al suo fianco anche altri grandi nomi dell’intrattenimento come Jack Black, Jamie Lee Curtis e Kevin Hart per menzionarne alcuni. Tuttavia l’adattamento cinematografico dell’omonimo videogame non è andato a buon fine, poiché accolto poco calorosamente da parte di pubblico e critica. A distanza di tempo dal debutto al cinema, il regista è tornato sui risultati deludenti spiegandone i motivi.

Borderlands, il regista torna sui risultati deludenti: “Ci hanno dato una bella lezione”

Tratto dall’omonimo videogioco, Borderlands è arrivato al cinema durante l’estate 2024 per raccontare la storia di una cacciatrice di taglie alla ricerca di una ragazzina scomparsa. Mette insieme una vera e propria banda per portare a termine la missione, ma man mano che indaga si renderà conto dei dati omessi da chi l’ha spedita in primo luogo sulle tracce della ragazzina. Oltre a Cate Blanchett, il cast è composto da Jamie Lee Curtis, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu e Jack Black. Il progetto, però, non è stato accolto positivamente dalla critica e ha incassato 33 milioni di dollari in tutto il mondo. A distanza di tempo, il regista è tornato sulla questione durante il podcast The Town. Eli Roth ha riflettuto sugli scarsi risultati di Borderlands e ha confermato di non essere stato coinvolto in nessuna delle riprese aggiuntive del film: “Non l’ho fatto, è vero”. Ma a danneggiare seriamente la realizzazione del film, a detta del regista, è stata la pandemia provocata dal Covid-19:

Stavo girando Thanksgiving. Ed è accaduta una cosa del tipo: ‘Ok, fammi controllare il film che ho diretto: cosa sta succedendo?’. Quella è stata grosso modo la mia esperienza. Ricordo di essermi chiesto: ‘Sono arrivato al punto della mia carriera in cui mi toccherà sedere e guardare il mio film, che si dice scritto e diretto da me, ma non ho idea di cosa davvero succederà?’. C’è un momento in cui ti dicono: ‘Sai cosa? Hai avuto i soldi, quindi prendila con le pinze’. È come se una volta che ti pagano, faccia parte dell’accordo. Se ci sono divergenze creative o qualsiasi altra cosa succeda, gireranno delle riprese aggiuntive senza d te e diranno: ‘Questo è quello che faremo’. Tu sei la figura di spicco, quindi ti tocca uscire e tirare fuori un sorriso anche quando la gente ti prende a schiaffi in faccia e tu devi soltanto stare lì e dire: ‘Ora mi tocca nuotare’. Come lo giustifichi? Non lo fai.