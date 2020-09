Borat 2, il sequel con Sacha Baron Cohen è stato già girato, di nascosto!

News Cinema

Sacha Baron Cohen sa non essere convenzionale, fino al punto da girare un film intero come Borat 2 senza dirlo in giro...

Sacha Baron Cohen non è nuovo a provocazioni e procedure artistiche non convenzionali: pare che le abbia abbracciate del tutto con Borat 2, che sarebbe stato già girato, di nascosto o quasi! L'attore era di recente stato avvistato nei panni della sua imbarazzante star televisiva kazaka, ma a questo punto potrebbero aver fatto parte del progetto anche alcuni suoi ultimi micidiali scherzi, come un'esibizione sotto mentite spoglie con una delirante canzone razzista, in un raduno dell'estrema destra americana.

Stando a Collider, una proiezione segreta di Borat 2 si sarebbe tenuta per addetti ai lavori e investitori: grazie ad alcuni di questi partecipanti meno riservati, sappiamo che il film vede Borat aggirarsi in incognito per proseguire con le sue abituali interviste, in un gioco di metacinema in cui - stando sempre alle voci - "Borat interpreta Sacha Baron Cohen che interpreta Borat". Conoscendo la follia dell'artista, ci sembra perfettamente plausibile.

Del film non si sa nient'altro, nemmeno se il regista del primo capitolo Larry Charles sia o meno della partita, nè sotto l'egida di quale studio sia stato realizzato, dato che l'originale Fox ormai è stata acquisita dalla Disney e una simile performance di Sacha Baron Cohen non rientra proprio nelle linee guida dell'azienda. Il primo Borat incassò in tutto il mondo oltre 260 milioni di dollari per appena 18 di costo, rivelandosi un successo fenomenale.