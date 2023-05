News Cinema

Book Club - Il Capitolo Successivo, le quattro scatenate amiche a Roma in una clip in anteprima esclusiva

di Domenico Misciagna 05 maggio 2023 1

Vi mostriamo in anteprima esclusiva una clip in italiano della commedia Book Club - Il capitolo successivo, con Diane Keaton, Jane Fonda, Mary Steenburgen e Candice Bergen. La vicenda si ambienta in Italia, e le amiche in questa scena visitano Roma. Il film sarà nei cinema italiani dall'11 maggio.