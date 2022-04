Bodies Bodies Bodies: il trailer dell'horror satirico di A24 che prende di mira la Generazione Z

News Cinema

Sette amici (o presunti tali), molti soldi, della droga, una casa, un uragano e un gioco di società che prende risvolti inquietanti. Ecco il trailer di Bodies Bodies Bodies, horror al vetriolo che se la prende coi vezzi di una generazione viziata.

Il poster di Bodies Bodies Bodies (che potete vedere qui sotto, assieme al trailer originale del film) parla chiaro.

Dice "This is not a safe space": lì dove per "safe space", lo spazio sicuro, s'intende sì un luogo dove non si corrono rischi, ma anche una delle parole d'ordine dei woke statunitensi, che non vogliono essere turbati da nessuna idea, concetto o parola che possa in qualche modo ferire la loro ipertrofica sensibilità.

Perché Bodies Bodies Bodies, prodotto dalla A24 e diretto dalla regista e attrice olandese Halina Reijn, qui alla sua prima direzione di un film in inglese, è sì un horror, ma anche un film che mette in scena una satira velenosissima della Generazione Z, dei ventenni americani di oggi, ossessionati da certa correttezza politica ma anche da Tik Tok, pieni di soldi e un po' vuoti di valori. Perlomeno secondo la Reijn, s'intende. O della sceneggiatori Sarah DeLappe o della soggettista Kristen Roupenian, quella del racconto "Cat person", pubblicato sul New Yorker e diventato virale.

La storia del film, che è stato presentato in prima mondiale al SXSW, dove ha ricevuto critiche entusiaste (siamo al 95% di rating positivi su Rotten Tomatoes, mentre il metascore su Metacritic è di 82), è quella di un gruppo di amiche e amici (o presunti tali) che, con molti soldi a disposizione, tempo da perdere e droga quanto basta, decidono di passare un weekend nella classica grande casa isolata, che diventa ancora più isolata per via di un uragano. Tra noia e stonature, i ragazzi e le ragazze decidono di fare il classico gioco che avrà risvolti inquietanti e sanguinosi: qualcuno, insomma, ci lascerà veramente le penne, e i sopravvissuti dovranno cercare di scoprire chi tra loro è il killer prima di finire anche loro dalla parte delle vittime.

I protagonisti del film sono l'Amandla Stenberg di The Hate U Give, la Maria Bakalova di Borat 2, la sensazionale Rachel Sennott di Shiva Baby, Pete Davidson, Chase Sui Wonders e Lee Pace.

Ecco trailer e poster di Bodies Bodies Bodies: