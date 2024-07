Blue Lock The Movie - Episode Nagi, l'anime sul calcio è al cinema per Crunchyroll

News Cinema

Il film di animazione Blue Lock The Movie - Episode Nagi è tratto dalla serie tv Blue Lock disponibile su Crunchyroll: dei liceali si sfidano per ottenere un posto di rilievo nella nazionale di calcio giapponese. Il manga originale è a firma Muneyuki Kaneshiro e Yusuke Nomura.

È dal 17 luglio al cinema Blue Lock The Movie - Episode Nagi, il film di animazione tratto dall'anime disponibile sulla piattaforma Crunchyroll di Sony. Si tratta di uno spinoff delle vicende nate da un manga di Muneyuki Kaneshiro (testi) e Yusuke Nomura (disegni), pubblicato su Weekly Shonen Magazine e venduto in oltre trenta milioni di copie. La saga è incentrata sul calcio, un argomento sportivo che unisce di certo l'Italia al Giappone... ma qual è la storia del film?



Blue Lock Il Film - Episodio Nagi: Il Nuovo Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD

Blue Lock The Movie - Episode Nagi, la trama del film anime sul calcio

Eagle Pictures porta in Italia per Sony e Crunchyroll Blue Lock The Movie - Episode Nagi, che racconta del liceale Nagi Seishiro, al secondo anno di liceo: non si sente motivato in nulla, ed è piuttosto annoiato anche dalla proposta di un suo compagno di classe, Mikage Reo, che gioca a calcio e sogna di vincere la Coppa del Mondo. Reo ha capito che ci sono doti nascoste in Nagi, e che forse è pronto per il progetto Blue Lock: si tratta di un programma di allenamento segreto, al quale partecipano gli attaccanti migliori del Giappone. Tra Reo e Nagi si creerà un sodalizio, e la personalità di Nagi come attaccante porterà davvero qualcosa di speciale nel mondo del calcio nipponico.

Sulla scia di HAIKYU!! - Battaglia all'ultimo rifiuto, che Eagle, Sony e Crunchyroll hanno portato al cinema alla fine di maggio, Blue Lock rappresenta un altro tassello dei manga/anime sportivi, un sottogenere apprezzato (e motivante!) di storie che riescono a diventare universali. Shunsuke Ishikawa esordisce con Blue Lock The Movie - Episode Nagi alla regia di un lungometraggio per le sale, dopo aver curato da assistente la prima stagione dell'anime, e aver diretto negli ultimi dieci anni puntate di serie come Sword Art Online. In perfetta continuità, la sceneggiatura è a cura di Taku Kishimoto, già attivo sulla serie tv Blue Lock. D'altronde questo lungometraggio si pone tra la prima e la seconda stagione, in partenza nell'ottobre 2024, ed è basato su un manga spin-off delle vicende principali.