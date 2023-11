Bloodborne, il videogioco diventa un film? Avvistato un progetto della Sony Pictures

News Cinema

Bloodborne, videogioco From Software, sarebbe in procinto di essere adattato per il cinema, dal producer Lorenzo Di Bonaventura e dallo sceneggiatore Darren Lemke, per la Sony Pictures.

Con il successo notevole di Five Nights at Freddy's, non stupisce che in questi giorni si torni a parlare della nuova moda lucrativa di Hollywood: l'adattamento dei videogiochi. Il famoso insider Daniel Richtman, come riportato da ComicBook.com, avrebbe messo le mani su un progetto della Sony Pictures per portare sul grande schermo Bloodborne della From Software. Ma quanto c'è di vero? Leggi anche Videogiochi, attori e attrici della SAG-Aftra scioperano contro dieci grandi aziende

Bloodborne dalla Playstation al cinema, la conferma di una nuova tendenza?

Qualcuno comincia già a profetizzarlo: con il tramonto del cinecomic dato per imminente (da confermare, però), Hollywood comincia a guardarsi intorno per trovare nuove strade e marchi lucrativi da portare in sala. Il corposo successo di Five Nights at Freddy's (quasi 220 milioni di dollari d'incassi per 20 di costo!), associato ad altri traguardi come il 1.362.000.000 di dollari di Super Mario Bros. - Il film e l'acclamata serie tv da The Last of Us, sembrerebbero indicare una nuova via: videogiochi. Certo, ci sono stati anche inciampi come Uncharted e Gran Turismo, quindi nessuna scommessa è a colpo sicuro. Ad ogni modo, pare che la Sony Pictures abbia messo in cantiere una versione cinematografica di Bloodborne: cupo action-rpg horror realizzato dalla From Software del guru del sottogenere "soulslike" (da lui tenuto a battesimo) Hidetaka Miyazaki, narra della città vittoriana di Yharnam, dall'atmosfera gotica, piagata da un morbo che trasforma gli abitanti in raccapriccianti mostri. Qual è la causa del contagio?

Pubblicato dalla Sony in esclusiva per Playstation 4 nell'ormai lontano 2015, in effetti il marchio è rimasto alquanto dormiente, mentre Miyazaki è stato occupatissimo con i successivi Dark Souls III, Sekiro ed Elden Ring. Non sappiamo se il progetto avvistato dietro le quinte e non confermato, prodotto da Lorenzo Di Bonaventura e scritto da Darren Lemke (Shazam, Turbo, Gemini Man), faccia parte di un ideale rilancio globale del franchise a medio termine, videogiochi inclusi. In caso contrario, adattare un titolo così lontano nel tempo, senza marketing parallelo a sostegno, non ci sembra possa rientrare molto nella strategia di una major. Ma siamo pur sempre in casa Sony, si parli di grande schermo o videogame...