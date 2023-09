Videogiochi, attori e attrici della SAG-Aftra scioperano contro dieci grandi aziende

News Cinema

Mentre i loro colleghi sceneggiatori della WGA trovano un accordo, attori e attrici aderenti al sindacato SAG-Aftra alzano la posta e mettono nel mirino dieci grandi aziende legate ai videogiochi, con rivendicazioni analoghe.

Se la situazione degli scioperi a Hollywood sul fronte sceneggiatura si è placata, con l'accordo raggiunto tra la WGA e l'associazione dei produttori, attori e attrici sono ancora sul piede di guerra... e ampliano il fronte della battaglia: ieri è stato votato a maggioranza dagli aderenti al sindacato SAG-Aftra lo sciopero contro dieci aziende che si occupano di videogiochi. Un altro campo le cui regole, secondo la SAG, vanno al più presto aggiornate. Leggi anche Hollywood: Trovato un accordo con gli sceneggiatori, lo sciopero è finito

Il sindacato SAG-Aftra per migliori contratti nel mondo dei videgiochi

Mentre attori e attrici sono ancora sul piede di guerra con l'AMPTP, l'associazione dei produttori di Hollywood, hanno esteso le loro rivendicazioni contrattuali al mondo dei videogiochi, approvando a maggioranza uno sciopero in quel settore. Il problema è che il sindacato aveva un accordo specifico riguardante i videogiochi, l'Interactive Media Agreement, scaduto però da un anno e in attesa di rinnovamento. Il sindacato comunica (fonte Deadline): "Sfortunatamente, durante le negoziazioni, le compagnie hanno fallito nell'affrontare le nostre necessità. [...] Tra lo sfruttamento tramite l'IA e le paghe da aggiornare, chi lavora nei videogiochi sta affrontando molte delle problematiche di chi è attivo nel cinema e nella tv. [...] L'autorizzazione allo sciopero enfatizza il dovere di raggiungere un accordo che compensi adeguatamente i performer di talento, fornisca misure per cautelarsi guidate dal buon senso, e consenta a tutti di lavorare con dignità. Il tenore di vita dei nostri membri dipende da questo."

Le dieci aziende nel mirino del nuovo sciopero autorizzato sono Activision, Blindlight, Disney Character Voices, Electronic Arts, Epic Games, Formosa Interactive, Insomniac Games, Take 2 Productions, VoiceWorks Productions e WB Games.