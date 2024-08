Blink Twice, Channing Tatum nel nuovo trailer in italiano del thriller di Zoë Kravitz

News Cinema

Zoë Kravitz esordisce alla regia dirigendo Channing Tatum nel thriller Blink Twice, dove l'attore è un miliardario piuttosto strano... Dal 22 agosto al cinema.

È un mondo di lusso alquanto pericoloso e inquietante quello di Blink Twice, esordio alla regia di Zoë Kravitz (figlia di Lenny), interpretato da un minaccioso Channing Tatum: dal 22 agosto il thriller sarà in sala, e possiamo mostrarvene un nuovo lungo trailer in italiano, dove le coordinate dell'incubo sono spiegate in modo più chiaro. Il film vede nel cast anche Naomi Ackie, Alia Shawkat, Simon Rex, Adria Arjona, Haley Joel Osment, Christian Slater, Kyle MacLachlan e Geena Davis.



Blink Twice, l'incubo di lusso con Channing Tatum cucinato da Zoë Kravitz

Nata nel 1988, Zoë Kravitz è diventata la nuova Catwoman in The Batman al fianco di Robert Pattinson, ma ha ormai una carriera d'attrice piuttosto lunga alle spalle, cominciata nel 2007 con Sapori e dissapori (dov'era una babysitter). Questo Blink Twice rappresenta il suo esordio alla regia, che non la vede impegnata come interprete ma del quale in compenso firma anche in parte sceneggiatura e produzione. La protagonista del thriller è infatti Naomi Ackie nei panni di Frida, cameriera di Los Angeles entusiasta di essere invitata con la sua amica dal celebre miliardario Slater King (Channing Tatum) nella sua isola privata, insieme a un ristretto ed esclusivo gruppo di invitati. Passato il primo momento di entusiasmo, Frida realizza però che sull'isola qualcosa non quadra: perché è stato negato loro lo smartphone? Perché stanno perdendo il senso del tempo? Perché le persone sembrano scomparire nell'indifferenza generale? Doppia "missione" per Frida: scoprire cosa stia succedendo e soprattutto... salvare la pelle finché è in tempo!