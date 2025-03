Blade, la Marvel punta al regista di John Wick per sbloccare il progetto

News Cinema

Blade presso i Marvel Studios si trascina da tempo immemorabile, tra slittamenti e cambi alla regia, anche se rimane irremovibile il suo interprete, Mahershala Ali. Sembra ora che Kevin Feige abbia trovato il regista che potrebbe finalmente avviare la macchina.

Che Blade riesca finalmente a sbloccarsi? Di tutti i progetti dei Marvel Studios negli ultimi anni, pur avendo un interprete designato e inamovibile (Mahershala Ali), questo è sicuramente il più tormentato: c'è ancora speranza di vederlo entro la fine del 2026 (ma si va di deduzioni per date d'uscita prenotate dalla Disney, non ci sono conferme). Le speranze si rafforzano oggi, perché lo scooper Jeff Snyder riporta un avvicinamento della Marvel al regista Chad Stahelski. Non ricordate chi sia? Male, perché altrimenti potreste già pregustare un nuovo Blade diretto da lui. Leggi anche Marvel fissa la data d'uscita per tre film nel 2028 e rinvia Blade

Blade, il regista di John Wick si avvicina al film con Mahershala Ali