Blacklight: le cose da sapere sul più massacrato dei film d'azione di Liam Neeson

Blacklight è uno degli ultimi film in cui Liam Neeson si propone come quasi infallibile e durissimo eroe d'azione: quale personaggio interpreta in questo caso? Qual è la storia di Blacklight? E quale record negativo ha nella sua carriera?

Una cosa ormai è sicura, dai tempi di Taken, ed è ancora evidente in Blacklight: non bisogna mai far arrabbiare Liam Neeson, né sfiorare la sua famiglia, perché la violenza della ritorsione sarà insostenibile. Il film di Mark Williams ripropone l'attore come eroe dell'action-thriller, in grado di dispensare una giustizia non proprio senza macchia, ma di sicuro senza paura, grazie a quelle "capacità molto particolari" che non fanno prigionieri quando sono a pieno regime... cominciamo col guardare il trailer di Blacklight!



Blacklight: Il Primo Trailer Ufficiale del Film - HD

Blacklight, la trama del film con Liam Neeson

In Blacklight (2022) di Mark Williams il protagonista è Travis Block (Liam Neeson): veterano del Vietnam, è un agente dell'FBI che sogna la pensione, ma la realtà è diversa. A Travis infatti viene ancora chiesto di aiutare colleghi sotto copertura, grazie alle sue capacità. È una vita che gli sta sempre più stretta, perché gli è costata l'affetto di sua figlia, ma ci sarebbe ancora il tempo necessario per diventare se non altro un nonno affidabile. Le cose cambiano drasticamente quando gli viene chiesto di occuparsi dell'agente Dusty Crane (Taylor John Smith), che in realtà è braccato dall'agenzia perché sa cose scomode, cose che vorrebbe rivelare alla giornalista Mira Jones (Emmy Raver-Lampman). Travis capisce che è finito dalla parte dei cattivi, e che "si è svegliato una mattina senza sapere più chi sono i buoni". La domanda è: potrà Block ribellarsi a quelli che per decenni sono stati i suoi capi? Potrà fermare e smascherare l'Operation Unity, che è già costata la vita di un'attivista?

Liam Neeson da Io vi troverò a Blacklight, una seconda vita action quasi al termine

Se non siete troppo giovani, dovreste ricordare che Liam Neeson non è diventato famoso come l'eroe d'azione giustiziere di Io vi troverò (Taken, 2008, regia di Pierre Morel, sceneggiatura di Luc Besson e Robert Mark Kamen). Classe 1952, ha al suo attivo una prestigiosa nomination all'Oscar come miglior attore protagonista per Schindler's List (1994) di Steven Spielberg, ma in una carriera cominciata alla fine degli anni Settanta è stato protagonista di film anche d'autore e molto apprezzati: Mission (1986), Darkman (1991), Nell (1994), Rob Roy (1995), Michael Collins (1996), persino comparendo in una commedia come Love Actually (2003) e legandosi allo jedi Qui-Gon Jinn in Star Wars: La minaccia fantasma (1999). Insomma, il suo era un percorso di grande duttilità, ma con suo stesso stupore un film che riteneva un "b-movie da home video" come Taken gli riavviò una carriera in un modo impensabile, considerando la sua età relativamente veneranda per il genere action. 25 milioni di dollari di budget per 226.800.000 di incasso mondiale furono sufficienti ad aprire un vaso di Pandora fatto di suspense, vendette, battute hard boiled, botte e torture da orbi per i cattivi.



Io vi troverò: Trailer del film con Liam Neeson e Maggie Grace

Blacklight: un record negativo per il film con Liam Neeson

In questi film, sia un innocente vittima delle circostanze o un esperto di combattimento e/o uccisioni, il suo personaggio sfodera sempre capacità inaspettate, sul filo del rasoio: Unknown - Senza identità (2011), Taken - La vendetta (2012) e Taken 3 - L'ora della verità (2014), poi ancora Non-stop, La preda perfetta, Run All Night, L'uomo sul treno, Un uomo tranquillo, Honest Thief (2020, dello stesso regista di Blacklight, Mark Williams), Un uomo sopra la legge, Memory, Retribution. La mitragliata di film molto simili ha cominciato però a fiaccare la reputazione di Neeson, che sta per ripensarsi del tutto in chiave comica come nuovo Frank Drebin nel reboot della Pallottola spuntata, al posto di Leslie Nielsen. Considerando che Blacklight detiene il record negativo della media voto peggiore su Rotten Tomatoes per un suo action (11%!!!), forse era proprio arrivato il momento.