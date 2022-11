Black Panther: Wakanda Forever, Winston Duke sul futuro di M'Baku nell'MCU

News Cinema

Winston Duke è convinto che M'Baku abbia del grande potenziale, da sfruttare ancor di più dopo Black Panther: Wakanda Forever: l'attore ha svelato quale crede sia il futuro del personaggio nell'MCU. Attenzione agli Spoiler per chi non ha ancora visto Black Panther 2.

L’arrivo di Black Panther: Wakanda Forever al cinema ha spianato la strada ad alcune storyline nell’universo Marvel. Ad esempio, ha reso ben chiara la possibilità di approfondire il percorso di M'Baku. Questo personaggio, tra i più spumeggianti del film, è interpretato da Winston Duke. Ed è stato l’attore, nel corso di un’intervista, a dipingere il futuro che attende M'Baku nell’MCU. Attenzione: in seguito potrebbero esserci degli spoiler relativi a Black Panther 2; se non li gradite, recuperate la lettura in un secondo momento. Fatte le dovute precauzioni, passiamo alle idee di Winston Duke sul suo personaggio. M'Baku ha avuto il suo momento di gloria nel corso del sequel di Black Panther, soprattutto per quella criptica scena finale. Ma cosa accadrà dopo il secondo film su Pantera Nera? Duke avrebbe qualche idea in mente per M'Baku e potrebbe non riguardare un terzo film su Black Panther.



Black Panther: Wakanda Forever: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il futuro di M'Baku dopo Black Panther: Wakanda Forever: le proposte di Winston Duke

Ora che la Marvel ha riportato l’attenzione sul Wakanda, gli spettatori attendono trepidanti novità su un possibile terzo film. Eppure c’è chi, come Winston Duke, ha le idee abbastanza chiare sul da farsi. Ad esempio, per M'Baku gradirebbe uno spin-off, soprattutto dopo la scena finale di Black Panther: Wakanda Forever. Prima della toccante scena di Shuri, M'Baku rivendica il trono del Wakanda e, a detta di Winston Duke, la sfida ha avuto successo per cui dovrebbe essere M'Baku il nuovo re. Ai microfoni di Esquire, l’attore ha analizzato la scena anche dal punto di vista emotivo:

M'Baku non è dispiaciuto. È un tipo molto orgoglioso, un po’ conservatore. È un momento sconvolgente, ma per me anche molto eccitante. Ora mi chiedo che tipo di re sarà. Ma reputo che sia stato davvero azzeccato rivelarlo come re del Wakanda alla fine del film. Qualunque cosa ciò comporti, sarà divertente affrontarla.

Nella scena in questione, salire al trono era compito di Shuri e invece è arrivato M’Baku, fiero ed impettito. Nel primo film, aveva sfidato T’Challa per il trono e aveva perso. Adesso è il leader dei Jabari a guidare il Wakanda. Cosa accadrà alla Pantera Nera? Sarà ancora Shuri ad indossare l’iconico costume? Nel dubbio, Winston Duke ha ammesso che gli piacerebbe ottenere uno spin-off (non è chiaro se una serie o un film) incentrato su M’Baku. Cosa ne penserà la Marvel?