Black Panther Wakanda Forever, come l'ha affrontato il regista Ryan Coogler

Dopo la morte di Chadwick Boseman, il regista e sceneggiatore Ryan Cooglier si è trovato di fronte a una sfida folle: realizzare Black Panther 2, cioè Wakanda Forever, senza un protagonista. A Empire ha spiegato quale fosse per lui l'unica strada percorribile.

Black Panther Wakanda Forever sarà nelle nostre sale il 9 novembre, ma rimane uno dei titoli che più incuriosiscono, nell'ambito della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, destinata a chiudersi proprio con questo Black Panther 2. Una curiosità dettata da tristi circostanze, perché ovviamente il compianto Chadwick Boseman non è più il protagonista. Il regista Ryan Coogler ha spiegato a Empire come abbia affrontato la sfida. Difficilissima.

Black Panther 2, com'è stato realizzato senza Chadwick Boseman

Come ci è stato più volte ribadito, il personaggio di T'Challa non è stato interpretato da un altro attore in Black Panther Wakanda Forever, né Chadwick Boseman è stato ricreato in CGI: entrambe le strade erano percorribili, ma Coogler ha deciso di sceglierne un'altra. Più difficile da gestire, però allo stesso tempo più naturale sul piano emotivo. Ecco cosa ha raccontato a Empire il regista di Creed, premettendo che l'idea di perdere persone care, suggestionata dalla calamità della pandemia, viaggiava sottotraccia nell'ideazione. La storia è diventata corale:

Come vai avanti quando tutto gioca a tuo sfavore? La maturità consiste nell'affrontare domande senza risposta, riuscendo comunque a scegliere e ad andare avanti. [La mia idea originale per Black Panther 2] era "spiritualmente molto simile" a quello che è diventato Wakanda Forever. [...] Questo gruppo particolare di attori è più una banda che un semplice cast, e Chad era il nostro frontman. Mi sono dovuto omandare: come invento una canzone che possono comunque salire sul panco e cantare? Considerando quello che stavamo affrontando?