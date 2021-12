Black Panther 2, qualcuno vuole un altro attore per T'Challa, al posto di Chadwick Boseman

News Cinema

Imprevedibilmente è arrivata a 50.000 firme una petizione che chiede il recasting del personaggio di T'Challa in Black Panther 2, interpretato dal compianto Chadwick Boseman. Ma non è un po' troppo tardi per Wakanda Forever?

All'indomani della morte di Chadwick Boseman nel 2020, la maggior parte dei fan si sentiva offesa all'idea che "lo spettacolo dovesse continuare" e che Black Panther 2, cioè Black Panther Wakanda Forever in uscita nel novembre 2022, potesse presentare un altro attore nel ruolo di T'Challa. La maggior parte dei fan, evidentemente non tutti, perché una petizione su Change.org chiede ai Marvel Studios esplicitamente un recasting del personaggio, procedura finora negata dallo studio. Leggi anche Black Panther 2: stop alle riprese per l'infortunio a Letitia Wright

Black Panther Wakanda Forever, per una petizione T'Challa non deve morire