Black Adam disponibile in formato digitale, i primi 10 minuti sono gratis su YouTube

In occasione dell'uscita digitale di Black Adam sulle principali piattaforme, la Warner Bros. rende disponibili come di consuetudine su YouTube i primi 10 minuti del film con Dwayne Johnson.

È disponibile in digitale il cinecomic Black Adam con Dwayne Johnson, per l’acquisto e il noleggio su Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Chili, Rakuten TV, Microsoft Film & TV, solo a noleggio invece su Sky Primafila e Mediaset Infinity. In occasione della pubblicazione del film di Jaume Collet-Serra in formato casalingo, la Warner Bros. Home Entertainment ha reso disponibili gratis i primi 10 minuti del film in streaming su YouTube: corrispondono quasi esattamente al prologo della storia, quindi ci calano bene nell'atmosfera epica del racconto.





Black Adam, la sfida personale di Dwayne Johnson