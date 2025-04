Bird: il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Andrea Arnold

News Cinema

Uno dei film in corsa per la Palma d'oro del 2024, interpretato da uno straordinario Barry Keoghan, il nuovo lavoro della regista inglese debutta nelle nostre sale il prossimo 8 maggio. Ecco il trailer di Bird di Andrea Arnold.

Arriva nei cinema italiani l'8 maggio con Lucky Red il nuovo film della premiata regista inglese Andrea Arnold, che si intitola Bird e vede protagonista uno straordinario Barry Keoghan.

In concorso al Festival di Cannes dello scorso anno e vincitore del premio per il Miglior Film ad Alice nella città, Bird è un racconto di formazione tra favola e periferia, dove lo sguardo di una ragazza alla ricerca della propria identità e della propria dimensione rende magico tutto quello che le si presenta davanti.

Questa la trama ufficiale:

Bailey (Nykiya Adams) ha 12 anni e vive in una casa occupata abusivamente nel nord del Kent con il giovanissimo padre Bug (Barry Keoghan), uno scapestrato circondato da amici senza prospettive, il fratello Hunter (Jason Buda) e Kaleygh (Frankie Box), la nuova fiamma del padre. E’ una ragazza sensibile e ribelle, che passa il proprio tempo con i giovani teppisti della zona o, più spesso, da sola; la sua vita cambia quando incontra Bird (Franz Rogowski), misterioso vagabondo alla ricerca dei genitori, con cui stringe una profonda amicizia.

Andrea Arnold, vincitrice del premio Oscar per il cortometraggio Wasp e del premio della Giuria a Cannes per i film Red Road e American Honey, ancora una volta porta al cinema il realismo sociale e le anime ferite con un linguaggio poetico e delicato, ricco di simbolismi e spoglio da qualsiasi ideologia. Nella colonna sonora di Bird (di cui potete anche leggere la nostra recensione) brani dei gruppi più noti del brit pop, come Fontaines D.C., Blur, Coldplay e The Verve.

Bird: il trailer italiano ufficiale del film di Andrea Arnold