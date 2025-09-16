TGCom24
Bianco: al via il film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nei panni dell'alpinista Walter Bonatti
News Cinema

Bianco: al via il film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nei panni dell'alpinista Walter Bonatti

Carola Proto

Sono cominciate proprio oggi in Valle D'Aosta le riprese di Bianco, film con Alessandro Borghi diretto da Daniele Vicari che racconta la tragica spedizione alla volta della cima del Pilone Centrale del Frêney in cui trovarono la morte quattro scalatori.

Bianco: al via il film di Daniele Vicari con Alessandro Borghi nei panni dell'alpinista Walter Bonatti

Alessandro Borghi ama tantissimo la montagna, che ha scoperto qualche anno fa e che è stato felicissimo di riabbracciare nel bellissimo Le otto montagne. A riportarlo ancora una volta fra le cime è il nuovo film di Daniele Vicari, che si intitola Bianco e che vede l'attore nei panni del grande alpinista Walter Bonatti. La lavorazione è iniziata proprio oggi in Valle D'Aosta e proseguirà in Alto Adige. Per essere più precisi, le riprese cominciano a Courmayeur per poi salire in quota sul Monte Bianco e seguire il percorso realmente battuto da Bonatti nella sfortunata spedizione che il film racconta: dal Flambeaux alla Fourche fino al Peuterey e ai piedi del pilone centrale del Frêney, un'immensa parete di roccia a strapiombo alta 800 metri.

Bianco: la storia vera che ha ispirato il film

Bianco è tratto da "Frêney 1961 - La tempesta sul Monte Bianco" di Marco Albino Ferrari e racconta una delle imprese più ardite di Walter Bonatti, che nel 1961 tentò di scalare il Pilone Centrale del Frêney, una cima fino ad allora inviolata che fa parte del gruppo del Monte Bianco, sul versante sud. Durante la spedizione, l'alpinista e i suoi compagni incontrarono la cordata francese guidata da Pierre Mazeaud (celebre alpinista francese) e le due cordate si unirono. Purtroppo una terribile tormenta di neve si abbatté sul gruppo quando questo era a 100 metri dalla cima. Impossibilitate a salire, le cordate decisero di tentare una disperata discesa, ma solo tre alpinisti riuscirono a tornare a valle sani e salvi: Bonatti, Mazeaud e Roberto Gallieni. I restanti quattro morirono per la stanchezza.

Gli altri interpreti di Bianco sono Pierre Deladonchamps, Finnegan Oldfield, Marlon Joubert, Quentin Faure, Alessio Del Mastro e Jonas Bloquet. La sceneggiatura è stata scritta da Massimo Gaudioso, Francesca Manieri, Marco Albino Ferrari e dallo stesso Daniele Vicari, anche lui innamorato della montagna. Per quanto riguarda il cast tecnico, il direttore della fotografia è Gherardo Gossi, mentre Marta Maffucci ha pensato alla scenografia. I costumi sono di Emmanuelle Youchnovski, il suono di Alessandro Palmerini e il montaggio di Benni Atria.

Coproduzione Italia, Francia e Belgio, Bianco è prodotto da Mattia Guerra, Laurent Fumeron, Joseph Rouschop ed Eva Curia.

Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
