Biancaneve: Alcune foto dal set del live action scatenano la polemica per l'aspetto delle "sette creature magiche"

Daily Mail US ha condiviso in esclusiva alcune foto che rivelano l'aspetto delle "sette creature magiche" che andranno a sostituire i sette nani nel remake live action di Biancaneve. Ed è subito polemica.

Biancaneve - remake live action del 1° classico Disney - è atteso al cinema nel corso del 2024, probabilmente dal 22 marzo. In questi giorni, sono quindi in corso alcune riprese aggiuntive del progetto, che hanno finalmente svelato l'aspetto delle sette creature magiche che andranno a sostituire i famosi sette nani. Daily Mail US ha infatti pubblicato, in esclusiva, alcuni scatti rubati dal set, in cui compaiono anche le controfigure di Rachel Zegler ed Andrew Burnap - interpreti di Biancaneve e del Principe.

Biancaneve - Le polemiche in merito alla rappresentazione dei sette nani

Il Daily Mail ha quindi rivelato per la prima volta l'aspetto delle sette creature magiche del remake live action, riprese durante alcune scene girate in "esterno". Un portavoce della Disney ha poi confermato che si tratta di foto dal set, ma ha sottolineato che non sono foto di produzione ufficiali. Gli Studios hanno infatti cercato di tenere nascosto l'aspetto dei personaggi, dal momento che saranno modificati in post-produzione, per ottenere un aspetto più "magico - quindi ciò che trapela da questi scatti non sarà necessariamente ciò che vedremo nel film. Descritti come una "via di mezzo fra gli hobbit di Tolkien e i troll di Frozen" si distinguono anche per altezza, sesso ed etnia - come sottolineato tempo fa dalla produzione:

Per evitare di rafforzare gli stereotipi del film d'animazione originale, abbiamo scelto un approccio diverso per rappresentare questi sette personaggi e abbiamo avuto come consulenti dei membri della comunità affetta da nanismo. Saremo propensi a condividere di più non appena il film entrerà in produzione, dopo un lungo periodo di sviluppo.

EXCLUSIVE Snow White and the Seven... Politically-Correct Companions? https://t.co/gOantUJDEQ pic.twitter.com/Gn8NpFIEKP — Daily Mail US (@DailyMail) July 14, 2023

Sul web, ovviamente, si è scatenata immediatamente la polemica, sia in merito alla scelta sia in merito a come i personaggi sono stati ideati - si spera che la CGI possa rendere il risultato più convincente. Daily Mail, dal canto suo, ha criticato la decisione fortemente "woke" della Disney, scegliendo per il suo articolo un titolo decisamente esplicativo: “Esclusivo: Biancaneve e i sette… compagni politically-correct? Le prime immagini del remake live action della Disney mostrano la principessa mentre cammina con un gruppo variegato di uomini e donne dopo le discussioni sull’opportunità di utilizzare degli attori nani”. Biancaneve, oltre che sulla presenza di Rachel Zegler - lanciata da West Side Story di Steven Spielberg ed attesa anche nel prequel di Hunger Games, La ballata dell'usignolo e del serpente - potrà contare su un nome di spicco come quello di Gal "Wonder Woman" Gadot - che veste i panni della Regina Cattiva. Non resta quindi che attendere di scoprire l'aspetto definitivo delle creature magiche.