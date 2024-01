"Bevi nudo": il sexy spot con Jeremy Allen White ispira una birra tedesca che lo rifà "identico"

News Cinema

Con un'ottima pensata di marketing e un'eccellente messa in opera, la birra tedesca BRLO fa la parodia dello spot di Calvin Klein con protagonista il muscoloso Jeremy Allen White.

Se non lo conoscete grazie a Shameless, è con The Bear che lo avete scoperto. Se non sapete chi è, allora pensate allo spot pubblicitario di Calvin Klein con quel ragazzo muscoloso che si spoglia e va a sdraiarsi sul divano in mutande sul tetto di un edificio di New York.

Jeremy Allen White sta vincendo tutto per il ruolo di Carmine Berzatto nella serie disponibile su Disney+. The Bear si che si è rivelata come una delle migliori serie di questi ultimi due anni, tanto per la prima quanto per la seconda stagione, ed ha portato l'attore a vincere l'Emmy Award, il Golden Globe, il Critics Choice Award e al 99% lo Screen Actors Guild la cui cerimonia è prevista per il 24 febbraio. Ma in questi giorni l'attore è sulla bocca di tutti anche per lo spot in cui si presenta in tutto il suo splendore anatomico, nella veste di nuovo testimonial per Calvin Klein.

Calvin Klein: lo spot parodia della birra BRLO

La birra artigianale tedesca BRLO ha pensato bene di cavalcare il successo di quel video per farne una parodia fedelissima. Non sono i tetti di New York, ma quelli di Berlino (si riconosce la famosa Torre della Televisione sullo sfondo) e l'anatomia maschile del protagonista è autoironicamente quella di un ipotetico e robusto bevitore di birra medio del Nord Europa. Qui sotto i due video: buon confronto!