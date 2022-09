Beverly Hills Cop 4, entra Kevin Bacon!

News Cinema

Le riprese di Bevelry Hills Cop - Axel Foley, il quarto capitolo della saga con Eddie Murphy firmato Netflix, sono già in corso da tempo, ma un nome prestigioso come Kevin Bacon si è unito al cast.

Mentre le riprese di Beverly Hills Cop 4 (titolo completo Beverly Hills Cop: Axel Foley) con Eddie Murphy sono in corso, il film Netflix ha incassato un altro successo: sappiamo oggi infatti che nel cast è stato coinvolto Kevin Bacon, che si intrufola in questa rimpatriata di certo nei radar dei nostalgici degli anni Ottanta. Leggi anche Beverly Hills Cop 4, foto dal set con due nuovi ritorni

Kevin Bacon in Beverly Hills Cop: Axel Foley con Eddie Murphy

Kevin Bacon è l'ultima aggiunta di rilievo al cast di Beverly Hills Cop: Axel Foley, quel quarto capitolo che Eddie Murphy ha sperato di riuscire un giorno ad avviare, lavorandoci a corrente alternata per un decennio. Non si sa ancora quale personaggio interpreterà Bacon, che abbiamo visto di recente nell'horror They/Them. Questo quarto atto si è sbloccato grazie all'interessamento di Netflix, che lo inserirà nel suo catalogo di originali ad alto costo. Oltre a Murphy e Bacon, ricordiamo che il cast comprende i vecchi volti di Judge Reinhold, Paul Reiser, John Ashton e Bronson Pinchot, più Joseph Gordon-Levitt, impegnati in una storia che per ora è mantenuta sotto segreto. La regia è stata affidata al quasi-esordiente Mark Molloy, mentre la sceneggiatura è a cura di Josh Appelbaum & André Nemec (Tartarughe Ninja) e Will Beall (Aquaman).