Beverly Hills Cop 4, foto dal set con due nuovi ritorni

Avevamo già visto sul set un Eddie Murphy in gran forma per Beverly Hills Cop 4, ora avvistiamo due vecchie conoscenze, grazie a uno scatto non ufficiale diffuso sui social...

Abbiamo già visto di recente una prima foto dal set di Beverly Hills Cop 4, titolo ufficiale Beverly Hills Cop: Axel Foley, dove Eddie Murphy si è dimostrato in forma. Arriva oggi un altro scatto rubato, dove ritroviamo in azione, con quasi quarant'anni in più sul groppone, due altre vecchie conoscenze della saga storica. Di chi si tratta? Leggi anche Beverly Hills - Axel Foley: Eddie Murphy nella prima foto (rubata) dal set

These guys have been spotted on the set of Beverly Hills Cop 4.



I couldn't be happier. pic.twitter.com/GwuVk9Ht2Q — David Stokes (@davidleestokes) September 5, 2022

Beverly Hills Cop 4, Taggart e Rosewood sono di nuovo in azione!

Ebbene sì: i detective Rosewood e Taggart, interpretati da Judge Reinhold e John Ashton, sono tornati in azione al fianco di Eddie Murphy in Beverly Hills Cop: Axel Foley, in arrivo nel 2023 su Netflix. In tenuta casual, i due attori si confermano quindi, com'era stato annunciato, elementi di questa rimpatriata, che porta la firma di Mark Molloy, regista pubblicitario qui al suo esordio nel lungometraggio, chiamato a sostituire la coppia Adil El Arbi & Bilall Fallah: ironia della sorte, i due rinunciarono a questo progetto per dirigere Batgirl, da poco cancellato. Curioso notare che la rimpatriata ha ancora più valore per John Ashton, perché fu presente solo in Beverly Hills Cop (1984) e Beverly Hills Cop II (1987), ma saltò per altri impegni (e per sua fortuna, dato l'esito zoppicante) Beverly Hills Cop III (1994): la sua assenza fu giustificata con un pensionamento. Revocato a furor di popolo?