Berlinale 2024, prime anticipazioni: al festival la serie di fratelli D'Innocenzo e Spaceman con Adam Sandler

Nella sezione Berlinale Special ci saranno Dostoevskij, l'atteso film Netflix diretto da Johan Renck, ma anche i nuovi lavori di maestri come Tsai Ming Liang e Atom Egoyan, e altro ancora.

Arrivano le prime anticipazioni relative alla Berlinale 2024, e sono decisamente interessanti.

Alla 74esima edizione del festival tedesco - che quest'anno vede per l'ultima volta alla direzione artistica Carlo Chatrian, dall'anno prossimo sostituito da Tricia Tuttle - nella sezione Berlinale Specials verrà presentata Dostoevskij, l'attesa nuova serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai fratelli D'Innocenzo, i talenti che a Berlino erano già arrivati con il loro film d'esordio, La terra dell'abbastanza (presentato nella sezione Panorama nel 2018) e con il fantastico Favolacce (presentato in concorso nel 2020, e vincitore del premio per la migliore sceneggiatura).

Prodotta da Sky Studios prodotta con Paco Cinematografica, la serie è un noir che vede protagonista Filippo Timi nei panni di un brillante e tormentato detective dal passato doloroso.

Ecco cosa hanno dichiarato i D'Innocenzo riguardo la selezione di Dostoevskij nel programma della Berlinale:

“Siamo grati alla Berlinale per aver selezionato ‘Dostoevskij’ alla 74ª edizione del festival. Berlino per noi è casa. Ma non sempre a casa si viene accolti. Anzi, è proprio a casa che devi dimostrare di essere ancora tu. Dal nostro esordio con ‘La terra dell’abbastanza’ e la successiva vittoria dell’Orso d’argento con ‘Favolacce’ siamo cambiati moltissimo, eppure, con ‘Dostoevskij’, ci avete ancora una volta riconosciuti. Grazie per averci aperto la porta di casa: questa porta che fa ancora lo stesso suono”

Altrettanto interessante è la presenza nel programma di Berlinale Special di Spaceman, il film diretto da a Johan Renck, regista di quell'ottima serie tv che è Cherbobyl, che adatta il romanzo "Spaceman of Bohemia" (in Italia pubblicato da Guanda col titolo "Il cosmonauta"), scritto da Jaroslav Kalfař, ceco di nascita ma americano d'adozione, che vede Adam Sandler (uno che ci piace tantissimo, che faccia il comico o il drammatico) nei panni di uno scienziato ceco che vede corononato il suo sogno di diventare un astronauta ma che, nello spazio, si rende conto che forse il suo matrimonio sta andando a quel paese, e che per tornare sulla Terra si farà aiutare da un misterioso alieno finito nella sua astronave. Di Spaceman, che debutterà in streaming su Netflix il prossimo 1° marzo, e nel cui cast figurano anche Carey Mulligan, Kunal Nayyar, Lena Olin, Isabella Rossellini e Paul Dano, potete vedere qui di seguito il primissimo teaser:



Spaceman: Il Video Annuncio Ufficiale Italiano con la data di uscita del Film Netflix con Adam Sandler - HD

Sempre in Berlinale Special saranno poi presentati i nuovi film di grandi autori come Tsai Ming-liang (Abiding Nowhere), Atom Egoyan (Seven Veils), e di registi come Julia von Heinz (Treasure), Tilman Singer (Cuckoo), e gli Zellner brothers (Sasquatch Sunset), che garantiranno a Berlino la presenza di star come Amanda Seyfried, Lena Dunham, Stephen Fry, Riley Keough, Jesse Eisenberg, Hunter Schafer e Dan Stevens.