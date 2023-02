Benedetta: arriva finalmente nei cinema italiani il film scandalo di Paul Verhoeven

News Cinema

A quasi due anni dalla sua presentazione al Festival di Cannes del 2021, e a tre dalla sua realizzazione, arriverà finalmente nei cinema italiani, grazie a Movies Inspired, il film che racconta la storia (più o meno vera) di Benedetta Carlini, badessa, mistica e visionaria, accusata di omosessualità e eresia.

Quasi non ci si sperava più. E invece, a quasi due anni di distanza dalla sua presentazione in concorso al Festival di Cannes 2021, e a tre e passa dalla sua realizzazione, Benedetta - il film "scandalo" di Paul Verhoeven interpretato da Virginie Efira - arriverà nelle sale italiane, distribuito da Movies Inspired a partire dal 2 marzo prossimo.

Film estremo, provocatorio e ironico come tutta la produzione di questo grande regista olandese, testa troppo libera e lucida per piacere a chi tiene i cordoni della borsa in questa industria contemporanea che ci propone contenuti pavidi e omogeneizzati, Benedetta racconta una storia triviale e sublime al tempo stesso: quella - più o meno romanzata dal regista, che si è basato comunque sul libro "Atti impuri: Vita di una monaca lesbica nell'Italia del Rinascimento" della Prof. Judith C. Brown - di Benedetta Carlini, una monaca del monastero di Pescia, in Toscana, che nel Seicento fu considerata prima una mistica e una visionaria e poi venne accusata di omosessualità e eresia.

Nel cast del film, oltre alla Efira nei panni della protagonista, ci sono anche Charlotte Rampling (la badessa del monastero), Lambert Wilson (un nunzio apostolico) e la giovane Daphne Patakia, molto somigliante a Marine Vacth, interprete di Bartolomea, la monaca sedotta da Benedetta.

Per sapere di più sul film, potete leggere la recensione scritta dal Cannes 2001, mentre qui di seguito c'è il trailer ufficiale originale:



Benedetta: Il Trailer Ufficiale del Film - HD